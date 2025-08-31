靜宜商圈新繪人行道40多店家連署反對 中市建設局：有溝通說明

台中市沙鹿靜宜商圈傳出市府計畫比照逢甲商圈，在路肩劃設標線人行道，40多家商店說不知情，緊急發起連署聲明反對；台中市建設局表示，工程施工前已與地方溝通說明並請里長協助廣宣，採漸進方式分階段建置標線型人行道，保障居民及學生用路安全。

台中市建設局表示，沙鹿區北勢東路因屢獲民眾反映車輛路邊違規臨停或並排停車行為，造成單向行車空間僅2.5公尺，行人被迫走在車道上，衍生與車輛擦撞及車輛跨越車道行駛等妨礙交通安全情形，為改善人車通行險象，建設局徵詢地方意見提案爭取中央補助經費積極辦理人行環境改善。

建設局表示，設計階段經訪談地方民意，為顧及人行友善及停車空間，將既有道路範圍重新調整，維持雙向各一車道，留出空間設置標線型人行道及停車帶，並於各路口外推加大行人停等區，縮短行穿線距離，降低停留在車道中的風險時間。人行環境改善方案與市府交通單位、警察單位、公所、地方里長等研議並取得共識，並經相關機關及專業委員審查。

建設局說，沙鹿靜宜商圈北中東街至東英路56巷沿線劃設標線型人行道，考量民眾購物停車及商家卸貨停車使用，設有內凹式停車帶，標線人行道完工後仍可供民眾停車無虞，另路口綠色停等區標線係繪於禁止臨時停車之路口轉角10公尺範圍及消防栓兩側，確保行人停等安全。

建設局表示，工程施工前已與地方溝通說明並請里長協助廣宣，採漸進方式分階段建置標線型人行道，保障居民及學生用路安全，共同提升「以人為本」通行環境，目前標線型人行道已完工路段亦獲得民眾於網路支持聲量，試行良好後持續優化建置行人安全通行環境。

商圈店家在連署書中嚴正表達反對立場指出，逢甲商圈屬全國知名觀光景點，地域大人潮多，徒步需求高；靜宜商圈則僅供大學生日常消費，學生多以機車代步，並無大量徒步需求，硬搬模式「削足適履」。可看看四平街地磚步道有人行走嗎？如今還不是停車。

店家顏銘詮表示，北勢東路路幅有限，若劃設人行道將壓縮通行與停車空間，客人不方便臨停，貨車上下貨困難，將使經營雪上加霜。

他說政策應符合地方需求，先行規劃停車場與配套措施，召開公聽會廣徵民意，而非未經透明討論即貿然推動。店家呼籲市府應立即暫緩推動計畫，先與店家充分溝通，避免政策美意變成民怨來源。