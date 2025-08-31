石岡熱氣球2天已突破19萬人次 今天閉幕可望創歷年新高
台中石岡熱氣球嘉年華今天是最後一天，有來自日本愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」等15顆繽紛熱氣球接力升空，午後結合野餐音樂會及閉幕光雕秀；台中市民政局長吳世瑋表示，活動昨天單日吸引15萬人次湧入，開幕首日4萬人，二天已突破19萬人次，今天閉幕總造訪人次可望創歷年新高，突破20萬人次。
吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，民國109年首屆舉辦就吸引近10萬人次參訪，第二至第四屆每屆累計造訪人次都上看20萬人次。今年活動前兩天雖受午後熱對流影響，山區短暫降雨不減民眾熱情，許多家長把握暑假尾聲帶著孩子排隊體驗，攝影玩家也紛紛出動捕捉熱氣球升空的絕美瞬間，昨天單日湧進15萬人次。
石岡區長徐天龍表示，每天熱氣球繫留體驗很夯，場場開賣即秒殺，其中一名93歲的曾姓阿公，活動首日因未能搭乘而感到遺憾，並堅定告訴女兒「一定要搭到」，隔天一早，他在兩位女兒陪同下再次到場排隊，終於如願升空。
石岡區公所說明，今天是活動最後一天，熱氣球升空繫留體驗上午場為上午5時至7時30分、下午場則是下午4時至6時30分，現場排隊購票，每場限量150張。熱氣球最佳飛行時段為清晨與傍晚，若天候不佳將視情況調整，相關公告將即時發布於石岡區公所臉書粉絲專頁。
