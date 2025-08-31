石岡熱氣球嘉年華登場陽光刺眼 他送執勤員警太陽眼鏡

台中石岡熱氣球嘉年華現正登場，連日晴天，現場陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。

每年「石岡熱氣球嘉年華」與「新社花海」是東勢警分局兩項重點工作，石岡熱氣球活動正展開，台美眼鏡公司董事長李思漢為體恤警察辛勞，致贈東勢分局260副太陽眼鏡，要讓艷陽高照仍在工作崗位上守護遊客的員警在「石岡熱氣球嘉年華」與年底登場的「新社花海」等勤務中使用。

今年「石岡熱氣球嘉年華」工作自8月29日起至8月31日止，為期3天，今天是最後一天，東勢分局除於重要路口設置交通指揮人員，並注重各地遊客旅遊安全維護，會場內設置機動派出所服務民眾，警察和志工們也利用場內攤位，向民眾宣導防詐、識詐、反毒防竊及交通安全。

李思漢得知後表示，感謝員警們為維護轄區治安、交通、遊客安全等工作不遺餘力，贈送太陽眼鏡供員警使用，保護員警視力健康，也希望戴上太陽眼鏡減少因光線導致的勤務不便。