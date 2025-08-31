石岡熱氣球嘉年華登場陽光刺眼 他送執勤員警太陽眼鏡
台中石岡熱氣球嘉年華現正登場，連日晴天，現場陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。
每年「石岡熱氣球嘉年華」與「新社花海」是東勢警分局兩項重點工作，石岡熱氣球活動正展開，台美眼鏡公司董事長李思漢為體恤警察辛勞，致贈東勢分局260副太陽眼鏡，要讓艷陽高照仍在工作崗位上守護遊客的員警在「石岡熱氣球嘉年華」與年底登場的「新社花海」等勤務中使用。
今年「石岡熱氣球嘉年華」工作自8月29日起至8月31日止，為期3天，今天是最後一天，東勢分局除於重要路口設置交通指揮人員，並注重各地遊客旅遊安全維護，會場內設置機動派出所服務民眾，警察和志工們也利用場內攤位，向民眾宣導防詐、識詐、反毒防竊及交通安全。
李思漢得知後表示，感謝員警們為維護轄區治安、交通、遊客安全等工作不遺餘力，贈送太陽眼鏡供員警使用，保護員警視力健康，也希望戴上太陽眼鏡減少因光線導致的勤務不便。
東勢分局長蘇玉坪致贈感謝狀，他感謝「台美眼鏡有限公司」體恤警察，以行動支持警察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言