快訊

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強飲恨冠軍夢碎

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與姪2人全喪命

石岡熱氣球嘉年華登場陽光刺眼 他送執勤員警太陽眼鏡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華正登場，陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。圖／警方提供
台中石岡熱氣球嘉年華正登場，陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。圖／警方提供

台中石岡熱氣球嘉年華現正登場，連日晴天，現場陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。

每年「石岡熱氣球嘉年華」與「新社花海」是東勢警分局兩項重點工作，石岡熱氣球活動正展開，台美眼鏡公司董事長李思漢為體恤警察辛勞，致贈東勢分局260副太陽眼鏡，要讓艷陽高照仍在工作崗位上守護遊客的員警在「石岡熱氣球嘉年華」與年底登場的「新社花海」等勤務中使用。

今年「石岡熱氣球嘉年華」工作自8月29日起至8月31日止，為期3天，今天是最後一天，東勢分局除於重要路口設置交通指揮人員，並注重各地遊客旅遊安全維護，會場內設置機動派出所服務民眾，警察和志工們也利用場內攤位，向民眾宣導防詐、識詐、反毒防竊及交通安全。

李思漢得知後表示，感謝員警們為維護轄區治安、交通、遊客安全等工作不遺餘力，贈送太陽眼鏡供員警使用，保護員警視力健康，也希望戴上太陽眼鏡減少因光線導致的勤務不便。

東勢分局長蘇玉坪致贈感謝狀，他感謝「台美眼鏡有限公司」體恤警察，以行動支持警察。

台中石岡熱氣球嘉年華正登場，陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。圖／警方提供
台中石岡熱氣球嘉年華正登場，陽光刺眼，台美眼鏡公司董事長李思漢送執勤員警太陽眼鏡，保護眼睛。圖／警方提供

警察 眼鏡 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

多元文化嘉年華 連江縣長王忠銘龍袍扮相出席

桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

欣欣百貨首辦敬軍嘉年華　嚴德發：強化榮民照顧服務

情人節升空！ 石岡熱氣球嘉年華今起登場 盧秀燕克服高度親身體驗

相關新聞

綠線月台會潑雨 中捷3招改善

台中捷運綠線站體設計採取半開放式空間，一遇到豪大雨或強風，雨水就會潑進站內，造成「明明在車站內還要撐雨傘」的窘境，地面出...

紙錢逐年增加 彰縣擬計價清運

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局「紙錢集中清運服務」推動多年，全縣立案的859家宮廟約120家配合，其中兩家紙錢清運...

南投鳥嘴潭上游申設掩埋場 環團促退件

南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團昨在彰化座談指有業者申請在上游集水區設立廢棄物掩埋場，離埔里淨水場取水口僅1公里處...

柯文哲羈1年！台中小草遊行守護阿伯 2藍委喊：放了柯文哲

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭押將滿一年，民眾黨今天發起走讀，支持者群情激憤，上午在台北與警方發生衝突。台中也響應走讀，下午從...

鳥嘴潭水源區申設廢棄物掩埋場 環團憂飲用水安全籲縣府退件

南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團今天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋...

台中傳國小霸凌案外案！里長喊冤：我也被霸凌擬提告妨害名譽

台中黃姓家長昨擬到某國小旁空地舉辦反霸凌音樂會，里長以借場地的理由明顯不符拒借場地，沒有辦成。黃姓家長事後在脆PO影片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。