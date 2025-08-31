聽新聞
南投鳥嘴潭上游申設掩埋場 環團促退件

聯合報／ 記者劉明岩江良誠／連線報導
南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團昨天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋場，將危及彰化、草屯的飲用水質。記者劉明岩／攝影
南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團昨天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋場，將危及彰化、草屯的飲用水質。記者劉明岩／攝影

南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團昨在彰化座談指有業者申請在上游集水區設立廢棄物掩埋場，離埔里淨水場取水口僅1公里處，危及彰化、草屯的飲用水質，呼籲南投縣政府退件，並畫設水源保護區。南投縣環保局表示，此申請案正在審核階段，將嚴格審查把關。

斥資219億元興建的鳥嘴潭人工湖，每天可供應北彰化、南投草屯25萬噸民生用水。有業者計畫在埔里麒麟里、魚池鄉交界處水源涵養區，設置廣達26公頃、可掩埋245萬立方公尺的廢棄物掩埋場，引發地方與環團關切。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，依自來水法規定，有必要畫設飲用水保護區及自來水保護區，禁止設置垃圾掩埋場及焚化爐等，水利署7月函文提醒南投縣府，不得在集水區設置掩埋場，但縣府仍受理申請，呼籲退件。

台灣要健康環境永續協會顧問蔡志宏表示，應畫水質水量保護區，才能提供居民回饋與補助，協助水源保育，加強水質檢測。

南投水環境關懷聯盟發起人吳宗澤呼籲，縣府應退回申請，將取水口禁設掩埋場範圍，從半徑1公里擴大到2公里。

彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧提醒，依台水公司檢測，目前供應北彰化的鳥嘴潭人工湖嘉興淨水場供水，驗出微量的鉬、銦、銻、鋇等稀有金屬，雖未超過飲用水標準，但應該清查金屬來源。

南投縣議員蘇昱誠表示，申請業者宣稱將鋪設不透水層，若因地震或豪雨滲漏，後果不堪設想，呼籲縣府加強把關。彰化縣議員吳韋達指出，縣府應要求業者撤案，未畫設保護區前，儘速制定相關規範，避免上游不當開發導致汙水流入，影響下游水質。

南投縣環保局表示，該事業計畫書正在審核階段，將審查把關；這塊地沒有在限制開發範圍內，依法可申請開發；目前依法水源保護區1公里內不得開發，業者申請地點為1.4公里，若主管機關水利署擴大畫設保護區，業者就無法申請。

