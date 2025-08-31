紙錢逐年增加 彰縣擬計價清運

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局「紙錢集中清運服務」推動多年，全縣立案的859家宮廟約120家配合，其中兩家紙錢清運都超過120噸，占清運總量3成，環保局表示，對於紙錢清運量持續增長的宮廟，將要求提出減量方案，並研擬計價清運措施。

環保局長江培根指出，部分宮廟紙錢焚燒設施不佳，像中元節無法應付龐大的紙錢，過去常見露天焚燒，或者金爐燃燒不完全，容易造成空氣汙染，環保局才推動 「紙錢集中清運服務」，免費協助宮廟清運紙錢到焚化廠焚燒。

江培根說，「紙錢集中清運服務」本意在於減量焚燒金紙，減少砍樹及製造空汙，但實施以來，清運數量逐年增加，由2010年1206公噸至2024年1583公噸，增加377公噸，燒掉1538公噸的紙錢等於全縣3天垃圾量。

環保局統計，彰化縣立案宮廟數859家，去年配合環保局紙錢集中清運宮廟約120家，其中2家宮廟紙錢清運量都超過120公噸，占環保局清運總量3成，其餘宮廟清運量都低於50公噸。

江培根說，部分宮廟只想由環保局免費焚燒紙錢，卻不思紙錢減量或者提升焚化設施。為了從源頭減量，環保局後續將對未配合「紙錢減燒」政策，且紙錢清運量持續增長的宮廟，要求提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。