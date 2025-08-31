聽新聞
0:00 / 0:00

紙錢逐年增加 彰縣擬計價清運

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化環保局「紙錢集中清運服務」推動多年，全縣立案的859家宮廟約120家配合，其中兩家紙錢清運都超過120噸，占清運總量3成，環保局表示，對於紙錢清運量持續增長的宮廟，將要求提出減量方案，並研擬計價清運措施。

環保局長江培根指出，部分宮廟紙錢焚燒設施不佳，像中元節無法應付龐大的紙錢，過去常見露天焚燒，或者金爐燃燒不完全，容易造成空氣汙染，環保局才推動 「紙錢集中清運服務」，免費協助宮廟清運紙錢到焚化廠焚燒。

江培根說，「紙錢集中清運服務」本意在於減量焚燒金紙，減少砍樹及製造空汙，但實施以來，清運數量逐年增加，由2010年1206公噸至2024年1583公噸，增加377公噸，燒掉1538公噸的紙錢等於全縣3天垃圾量。

環保局統計，彰化縣立案宮廟數859家，去年配合環保局紙錢集中清運宮廟約120家，其中2家宮廟紙錢清運量都超過120公噸，占環保局清運總量3成，其餘宮廟清運量都低於50公噸。

江培根說，部分宮廟只想由環保局免費焚燒紙錢，卻不思紙錢減量或者提升焚化設施。為了從源頭減量，環保局後續將對未配合「紙錢減燒」政策，且紙錢清運量持續增長的宮廟，要求提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。

彰化 環保 金紙

延伸閱讀

宮廟未配合紙錢集中清運及減量 彰化縣環保局研擬計價清運

繞境祈福變「擾」境？台中1宮廟放鞭炮惹民怨 環保局鐵腕開罰

彰化永靖百年古厝魏成美公堂 通過環境部環境教育場所認證

嘉縣風災屋損石綿廢棄物 清運作業延長至9月12日

相關新聞

綠線月台會潑雨 中捷3招改善

台中捷運綠線站體設計採取半開放式空間，一遇到豪大雨或強風，雨水就會潑進站內，造成「明明在車站內還要撐雨傘」的窘境，地面出...

紙錢逐年增加 彰縣擬計價清運

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局「紙錢集中清運服務」推動多年，全縣立案的859家宮廟約120家配合，其中兩家紙錢清運...

南投鳥嘴潭上游申設掩埋場 環團促退件

南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團昨在彰化座談指有業者申請在上游集水區設立廢棄物掩埋場，離埔里淨水場取水口僅1公里處...

柯文哲羈1年！台中小草遊行守護阿伯 2藍委喊：放了柯文哲

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭押將滿一年，民眾黨今天發起走讀，支持者群情激憤，上午在台北與警方發生衝突。台中也響應走讀，下午從...

鳥嘴潭水源區申設廢棄物掩埋場 環團憂飲用水安全籲縣府退件

南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團今天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋...

台中傳國小霸凌案外案！里長喊冤：我也被霸凌擬提告妨害名譽

台中黃姓家長昨擬到某國小旁空地舉辦反霸凌音樂會，里長以借場地的理由明顯不符拒借場地，沒有辦成。黃姓家長事後在脆PO影片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。