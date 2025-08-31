綠線月台會潑雨 中捷3招改善

台中捷運綠線站體設計採取半開放式空間，一遇到豪大雨或強風，雨水就會潑進站內，造成「明明在車站內還要撐雨傘」的窘境，地面出面濕滑。中捷公司近日增設3大防潑雨設施，包含擴大遮蓋範圍、增設截水溝與排水孔、加裝玻璃帷幕。

中捷公司指出，綠線車站設計採取「輕、簡、透」原則，公共區域是開放式空間，最主要目的是節能減碳，夏天時站內不用開空調，也能達到自然通風；不過近年受極端天氣影響，綠線2021年啟用不久，台中遭遇連日大雨，烏日站出現地面濕滑等狀況，去年6、7月間連續午後雷陣雨，站外下大雨，站內下小雨，民眾抱怨「在站內等車還要撐傘」。

中捷公司表示，為改善潑雨狀況，已在乘車主要動線和機電設備周邊增設3大項防潑雨設施。第一個設施是擴大設備遮蓋範圍，全線18座車站的月台層設備帶遮蓋範圍加寬，九張犁、九德與烏日等6站的月台區電梯井上方增設防雨設施。

第二項設施是在各車站出入口、轉折平台、月台層與穿堂層等公共區域增加截水溝與排水孔，總共87處、1183.7公尺長。第三項設施是在舊社、市政府、水安宮、文心森林公園、大慶、九張犁、九德、烏日與高鐵台中站外牆開口較大處加裝玻璃帷幕。

中捷公司補充，每個車站興建時，就有鋪設止滑性高的崗石地磚，地面即使潮濕也不容易積水，旅客不會因此滑倒，未來會持續關注使用情形與天氣變化，滾動式檢討。

機場捷運高架車站通車初期也有類似台中綠線狀況，當時也靠玻璃帷幕強化月台遮蔽與加強月台導水系統解決，問題在2021年全部改善，現在月台遇雨不會積水。

陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立認為，高架站體想兼顧節能、通風與遮風擋雨甚至保暖等功能，的確是兩難，就他個人觀察，目前風雨或氣溫等問題若沒有太嚴重，可以用擴大遮雨棚、在月台上設置避雨空間等方式處理，沒有必要改為封閉式站體。