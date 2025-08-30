柯文哲羈1年！台中小草遊行守護阿伯 2藍委喊：放了柯文哲

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭押將滿一年，民眾黨今天發起走讀，支持者群情激憤，上午在台北與警方發生衝突。台中也響應走讀，下午從台中火車站一路走到科學博物館，國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋現身助講表示，今天不只為柯文哲而走，是為人民而走，司法不該成為政府的鷹犬。

柯文哲因涉入京華城容積率弊案遭羈押至今滿一年，台中小草響應「為柯文哲而走」集結遊行，「830為柯文哲而走」行動全台包括新北、桃園、台中、台南及高雄大串連。台中場今天下午4時在台中火車站集結出發，沿台灣大道走到科博館前草悟道廣場，吸引上百小草參與「守護阿北」。

小草們排成一列，沿途高喊「柯文哲清清白白」、「釋放柯文哲」，隊伍綿延數十公尺，沿途均有志工與警察指揮，未造成交通失序。隊伍下午5時40分許抵達草悟道廣場，集結宣講。

民眾黨立委麥玉珍上午在台北，下午趕到台中，她說，因為柯文哲案，看到台灣司法的黑暗，相信不只是柯，還有很多人也面臨類似的遭遇，因此今天的走讀並不只為了柯文哲，而是為人民而走，要找回司法正義；她也強調，今天上午在台北的走讀，被賴政府濫用政府機器打壓。

羅廷瑋表示，司法應該要是夜空中最亮的星，為人民照亮方向，然而現在卻變成最黑暗的手段，淪為執政者對付政敵的工具；他要呼籲賴政府，讓司法回歸程序正義，羈押不該是政治打壓。羅也高喊，726大罷免小草力挺他，未來他也會和大家站在一起。