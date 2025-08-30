快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲羈1年！台中小草遊行守護阿伯 2藍委喊：放了柯文哲

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
立委麥玉珍（前左一）、廖偉翔（前左二）、羅廷瑋（前左三）高呼，司法不該淪為政府打壓異己的工具，應回歸程序正義。記者陳敬丰／攝影
立委麥玉珍（前左一）、廖偉翔（前左二）、羅廷瑋（前左三）高呼，司法不該淪為政府打壓異己的工具，應回歸程序正義。記者陳敬丰／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭押將滿一年，民眾黨今天發起走讀，支持者群情激憤，上午在台北與警方發生衝突。台中也響應走讀，下午從台中火車站一路走到科學博物館，國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋現身助講表示，今天不只為柯文哲而走，是為人民而走，司法不該成為政府的鷹犬。

柯文哲因涉入京華城容積率弊案遭羈押至今滿一年，台中小草響應「為柯文哲而走」集結遊行，「830為柯文哲而走」行動全台包括新北、桃園、台中、台南及高雄大串連。台中場今天下午4時在台中火車站集結出發，沿台灣大道走到科博館前草悟道廣場，吸引上百小草參與「守護阿北」。

小草們排成一列，沿途高喊「柯文哲清清白白」、「釋放柯文哲」，隊伍綿延數十公尺，沿途均有志工與警察指揮，未造成交通失序。隊伍下午5時40分許抵達草悟道廣場，集結宣講。

民眾黨立委麥玉珍上午在台北，下午趕到台中，她說，因為柯文哲案，看到台灣司法的黑暗，相信不只是柯，還有很多人也面臨類似的遭遇，因此今天的走讀並不只為了柯文哲，而是為人民而走，要找回司法正義；她也強調，今天上午在台北的走讀，被賴政府濫用政府機器打壓。

羅廷瑋表示，司法應該要是夜空中最亮的星，為人民照亮方向，然而現在卻變成最黑暗的手段，淪為執政者對付政敵的工具；他要呼籲賴政府，讓司法回歸程序正義，羈押不該是政治打壓。羅也高喊，726大罷免小草力挺他，未來他也會和大家站在一起。

廖偉翔指出，根據美麗島電子報的民調，將近六成民眾認為柯文哲案被政治操縱；綠營高官涉入的案件如超思雞蛋弊案，高高舉起輕輕放下，政府高官全部脫身，反觀柯案，證據薄弱卻被羈押一年。他疾呼，司法不該淪為政府鷹犬，賴政府應迷途知返。

支持者隊伍綿延數十公尺，一路從火車站走到科博館前的草悟道廣場，沿途高喊「柯文哲清清白白」。記者陳敬丰／攝影
支持者隊伍綿延數十公尺，一路從火車站走到科博館前的草悟道廣場，沿途高喊「柯文哲清清白白」。記者陳敬丰／攝影
隊伍下午5時40分許抵達草悟道廣場，宣講今日不只為柯文哲而走，是為了人民而走。記者陳敬丰／攝影
隊伍下午5時40分許抵達草悟道廣場，宣講今日不只為柯文哲而走，是為了人民而走。記者陳敬丰／攝影
民眾黨前主席柯文哲遭押近一年，小草今天全台走讀，台中場下午4時許從台中火車站出發。記者陳敬丰／攝影
民眾黨前主席柯文哲遭押近一年，小草今天全台走讀，台中場下午4時許從台中火車站出發。記者陳敬丰／攝影

司法 柯文哲 火車站

延伸閱讀

影／柯文哲羈押1年 上百名高雄小草聚集遊行守護阿伯

總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判

民眾黨「走讀」陳佩琪身體不適 黃國昌喊：叫救護車！

當選主席為黃呂錦茹、柯文哲平反 羅智強拋設基金全額出訴訟費

相關新聞

柯文哲羈1年！台中小草遊行守護阿伯 2藍委喊：放了柯文哲

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭押將滿一年，民眾黨今天發起走讀，支持者群情激憤，上午在台北與警方發生衝突。台中也響應走讀，下午從...

鳥嘴潭水源區申設廢棄物掩埋場 環團憂飲用水安全籲縣府退件

南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團今天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋...

台中傳國小霸凌案外案！里長喊冤：我也被霸凌擬提告妨害名譽

台中黃姓家長昨擬到某國小旁空地舉辦反霸凌音樂會，里長以借場地的理由明顯不符拒借場地，沒有辦成。黃姓家長事後在脆PO影片，...

彰化大村第一屆社區運動會 全鄉社區到齊綻放活力

彰化縣大村鄉第一屆社區運動會，今在鄉立幼兒園二樓禮堂熱鬧進行，16村、16個社區組隊參賽，不但有舞蹈、戲劇表演，還有多項...

美關稅影響經濟…彰化家扶獎助學金募款特別辛苦 最後一刻達標

美國對等關稅影響台灣經濟，彰化家扶中心今年勸募獎助學金格外辛苦，直到昨天才達標，649名家扶學生獎助學金有著落，其中15...

宮廟未配合紙錢集中清運及減量 彰化縣環保局研擬計價清運

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局積極推動「紙錢集中清運服務」，全縣立案的859家宮廟共有約120家配合，其中兩家紙錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。