鳥嘴潭水源區申設廢棄物掩埋場 環團憂飲用水安全籲縣府退件

聯合報／ 記者劉明岩江良誠／連線即時報導
南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團今天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋場，將危及彰化、草屯的飲用水質。記者劉明岩／攝影
南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，環團今天在彰化縣議會舉辦座談，表示有業者在埔里淨水場取水口約1公里處申請設置廢棄物掩埋場，將危及彰化、草屯的飲用水質，呼籲南投縣政府退件，並畫設水源保護區；南投縣環保局表示，此申請案正在審核階段，將依法嚴格審查把關。

斥資219億元興建的鳥嘴潭人工湖，預定明年全面供水，每天可供應北彰化及南投草屯25萬噸民生用水，卻有業者計畫在埔里麒麟里、魚池鄉交界處水源涵養區設置26公頃的廢棄物掩埋場，可掩埋245萬立方公尺廢棄物掩埋場，由於距台水埔里淨水場取水口僅一公里，引發地方與環團強烈關切，憂心影響供水安全。環團因此舉辦這場「從鳥嘴潭供水看彰化南投飲用水安全」座談會。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，為保護鳥嘴潭人工湖飲用水質，依自來水法規定，有必要畫設飲用水保護區及自來水保護區，禁止設置垃圾掩埋場及焚化爐等，水利署今年7月也函文提醒南投縣政府，不得在集水區設置掩埋場，但很遺憾南投縣政府仍受理申請，為確保下游飲用水安全，呼籲南投縣政府退件。

台灣要健康環境永續協會顧問蔡志宏表示，唯有劃設鳥嘴潭人工湖水質水量保護區，才能提供區居民回饋與補助，協助做好水源保育，並加強水質檢測，早期發現汙廢水排放；南投水環境關懷聯盟發起人吳宗澤呼籲南投縣政府應退回掩埋場申請，並將取水口禁設掩埋場範圍從半徑1公里擴大到2公里。

彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧提醒，依台水公司檢測，目前供應北彰化的鳥嘴潭人工湖嘉興淨水場供水驗出微量的鉬、銦、銻、鋇等稀有金屬，雖未超過符合飲用水標準，但由於是半導體廠才使用，應了解周邊是否有半導體廠或廢棄物清除公司收受半導體廠廢棄物。

南投縣議員蘇昱誠表示，申請掩埋場的業者雖然宣稱將鋪設不透水層，若是因地震或豪雨發生滲漏，後果將不堪設想，呼籲南投縣政府加強對掩埋場申請案審慎把關。

彰化縣議員吳韋達指出，吳韋達呼籲南投縣政府應要求業者撤案，並在未劃設保護區前，儘速制定相關規範，依水庫水質保護要點強化檢測與污染管制，避免上游不當開發導致汙水流入，影響下游水質。

南投縣環保局表示，目前業者提出的事業計畫書正在審核階段，將依法嚴格審查把關，以維護民眾權益，因為這塊地沒有在目前限制開發範圍內」，業者依法可申請開發。若認為不宜開發，主管機關是水利署，依法規定水源保護區1公里內不得開發，業者申請地點距離還有1.4公里，只要水利署擴大劃設保護區，業者就無法申請。

環保局長李易書說，為了維護鳥嘴潭人工湖水質，鄰近的草屯掩埋場的垃圾移除工作持續進行，今年初爭取環境部補助，發包執行垃圾打包物燃料化去化工作，預計可移除1萬公噸的垃圾打包物。另外草屯小型焚化廠的拆除工作已順利發包，預計年底前完成拆除。

