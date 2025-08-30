快訊

台中傳國小霸凌案外案！里長喊冤：我也被霸凌擬提告妨害名譽

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
黃姓家長（右二）昨擬辦反霸凌音樂會，里長以借場地的理由明顯不符拒借場地。圖／里長提供
黃姓家長（右二）昨擬辦反霸凌音樂會，里長以借場地的理由明顯不符拒借場地。圖／里長提供

台中黃姓家長昨擬到某國小旁空地舉辦反霸凌音樂會，里長以借場地的理由明顯不符拒借場地，沒有辦成。黃姓家長事後在脆PO影片，並指控被里長驅趕、威脅，試圖息事寧人。對此，里長喊冤表示，他完全不懂對方要抗議什麼，害他遭網路霸凌，名譽受損，他已蒐集相關證據，擬對黃姓夫婦提告妨害名譽

對於某國小驚傳疑似霸凌案，校方表示，霸凌案不成立，但持續對雙方輔導；台中市教育局表示，該案持續掌進展，確保學生在校園中獲得適切關懷與保護。

黃姓家長以孩子在該校遭霸凌，但學方冷處理，盼社會與教育單位能更積極面對，昨天上午10時30分在該校旁空地舉辦「反霸凌音樂會」，邀饒舌歌手表演，還準備小禮物與孩童互動，但昨天音樂會沒有辦成，改在學校門口發放小禮物，宣導反霸凌。

黃姓家長在脆上控訴，他經過正常程序申請，且在事前主動提出要填寫正式申請書，不料里長表示不用，口頭報備即可。但就在活動掛上反霸凌旗幟後，里長卻突然變卦驅趕，甚至被里長威脅，試圖息事寧人，要求他們「走程序處理」。

對此，被指涉里長表示，校旁空地由他維養、負責，當初黃姓家長的包姓妻子，向他申請要辦2小時的「公益音樂會」，他覺得辦柔性的音樂會很不錯，就口頭答應對方，但沒想到當天他經里民通報，現場竟掛起長布條，感覺是在抗議、陳情，這與當初包女借場地的理由明顯不符，因此他會同警方到場，拒絕出借場地。

這名里長表示，他只是好心借場地給對方，也說明現場不適合辦抗議陳情活動，但沒想黃姓夫婦竟在脆上PO出有他的影片，還扭曲事實，他完全不懂對方要抗議什麼，校務也與他無關，何來驅趕、威脅？害他遭網路霸凌，名譽受損，他已蒐集相關證據，擬對黃姓夫婦提告妨害名譽。

