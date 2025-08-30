快訊

中國附醫攜手基金會 親子音樂劇傳遞環保議題

中央社／ 台中30日電

中國醫藥大學附設醫院今天與林增連慈善基金會結合交響樂團，演出環保音樂劇，透過劇情及演員生動的演出傳遞環保議題，讓參與演出及看劇的孩童都能了解減碳、節能愛護自然。

中醫附醫攜手林增連慈善基金會，結合醫院交響樂團，創作「海洋奇兵大冒險」環保親子音樂劇，今天下午在立夫教學大樓演出，透過輕鬆的音樂劇傳遞環保議題。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，面對氣候變遷的環境警訊，環保教育不能只是口號，而是每個人都必須落實的責任與義務。中國附醫院長周德陽表示，希望透過孩子喜愛的音樂與戲劇，邀請小觀眾一起聆聽地球的聲音，思考如何在日常中落實節能減碳、珍惜水資源與推動永續發展，讓環保觀念在家庭中生根，培養下一代的綠色公民。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，環保音樂劇不僅增添親子週末的美好回憶，更透過表演藝術與兒童互動設計，深入傳遞節能減碳與永續發展的重要理念。

「海洋奇兵大冒險」劇情描述海洋船長賽巴斯丁與小夥伴們，勇敢對抗破壞生態的黑巫婆，展開一場融合大數據、AI能源管理、水資源監控、垃圾分類與魚菜共生等元素的海底拯救行動。

除了親子劇場演出，活動現場自入口處即營造繽紛的海底世界意象，並規劃親子同樂園區，重現夜市經典遊戲如套圈圈、撈金魚、棉花糖、雞蛋糕等，讓孩子們一入場便目不轉睛，開心探索各個展區。

