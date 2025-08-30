快訊

彰化大村第一屆社區運動會 全鄉社區到齊綻放活力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村郷社區運動會雖趣味但競賽也激烈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村郷社區運動會雖趣味但競賽也激烈。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉第一屆社區運動會，今在鄉立幼兒園二樓禮堂熱鬧進行，16村、16個社區組隊參賽，不但有舞蹈、戲劇表演，還有多項趣味競賽，熱鬧滾滾，綻放大村鄉的健康活力。

大村鄉有16村，每村一社區，都報名參加今「運出舞力SHOW大村—大村最會SHOW」社區運動會，今運動員各穿社區制服神采奕奕進場，「大會聖火」由鄉長賴志銘、鄉代會主席黃錫暉點燃，宣布第一屆社區運動會開始，全體約500名運動員和工作人員先做暖身操炒熱祝競賽氣氛。

競賽分為上、下午兩大部分，有六大項目，從運動員進場到社區舞力show都評分，社區運動員不敢鬆懈，且為達到公平計分，每項比賽都示範正確動作、NG動作，鄉長賴志銘是示範動作的不二人選，跟鄉代、村長輪流示範法式滾球、同心協力、緊急任務等動作，接著才是社區運動員上場。

大村鄉社區運動會自然是選舉拜票的最好時機，宣布參選下屆縣長的國民黨彰化縣第十八屆副縣長洪榮章，及民進黨立法委員陳素月都到場，祝福各社區都有優秀表現得到好名次。彰化市長林世賢的服務團隊人員到場發放文宣。縣長王惠美中午前趕到，勉勵運動員保持每天運動習慣常保健康。

賴志銘表示，舉辦社區運動會的用意是凝聚全鄉向心力，更鼓勵大村年輕一代返鄉參加活動，從活動中認同家鄉、社區，鄉公所也期待鄉民養成運動習慣和參與社區事務，為建設美好大村而共同努力。

彰化縣大村郷社區運動會，鄉長賴志銘（右）示範趣味競賽的方式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村郷社區運動會，鄉長賴志銘（右）示範趣味競賽的方式。記者簡慧珍／攝影

