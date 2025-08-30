南投中寮鄉龍眼文化季 重現傳統起灶儀式祈豐收

快訊

中央社／ 南投縣30日電

龍眼是中寮鄉重要經濟作物，也是南投縣龍眼最大產區。中寮鄉公所今天舉辦龍眼文化季，來賓以傳統「龍眼灶」起灶儀式祈福風調雨順、農產豐收，搭配農產品展售推廣在地特色。

中寮鄉年度龍眼文化季今天在龍鳳瀑布停車場盛大舉行，今年搭配中寮鄉體育會加入環鄉健行活動，吸引許多民眾參加，除展示農產品，還有多個攤位讓遊客了解中寮鄉農業發展及特色產品，南投縣警察局草屯分局也透過淺顯易懂方式向鄉親宣導常見詐騙手法。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥出席表示，中寮鄉龍眼栽種面積占全縣逾6成、約785公頃，是南投縣最大產區，1年產量可達170萬公斤，除生食還可加工成多種產品如蜂蜜；另外，縣府鼓勵青年回鄉，已有多名青農投入咖啡產業，從第1班發展到第2班，縣府將持續輔導。

中寮鄉長廖宜賢表示，龍眼是中寮鄉重要且品質與產量俱佳的經濟作物，龍眼果肉豐富營養，可鮮食也可烘乾後食用，特別是利用傳統「龍眼灶」炭火烘焙龍眼，賦予不同於機器烘焙的龍眼乾、龍眼殼特殊香氣；今年搭配健行活動，讓龍眼文化季更熱鬧精彩。

烘焙 南投縣

