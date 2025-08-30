美關稅影響經濟…彰化家扶獎助學金募款特別辛苦 最後一刻達標

美國對等關稅影響台灣經濟，彰化家扶中心今年勸募獎助學金格外辛苦，直到昨天才達標，649名家扶學生獎助學金有著落，其中150名家扶兒今到場領取。就讀國立頂尖大學研究所學生林放代表全體領獎學生致詞，感謝彰化家扶幫助困境中孩子透過教育走出自己的路。

彰化家扶扶助在學孩子約2700人，每學期過濾學費對家計造成更沈重負擔的家扶兒，勸募獎助學金助學，今年符合資格的國小到研究所受扶助學生649人，需800萬元獎助學金，募款過程受美國對等關稅衝擊台灣經濟的影響特別困難，今天要發放，昨天還不足，幸得彰化縣圓夢行善團捐款84萬4千元及彰化耕心園響應6萬元，昨晚累計募得857萬元。

家扶的孩子長大自立，事業有成也紛紛回饋，苗栗家扶自立青年擔任台中市惟仕國際同濟會長何明峰捐款10萬元，阿杜皇家泰式料理集團總經理施雅萍是彰化家扶自立青年也捐款10萬元；彰化家扶統計，善心社團和家扶自立青年共捐款189萬9500元，彰化家扶後援團體捐款242萬660元。

在國立頂大雙修研究所的林放，去年獲教育部和家扶基金會的補助到法國當一年交換學生，今在「2025無窮世代~投資彰化家扶囝仔獎助學金頒獎典禮」，代表全體領獎家扶學生致詞感謝之外，錄取大葉大學觀光休閒系的多重障礙家扶兒張文韶，在媽媽陪伴下出席獎助學金頒發活動，張文韶希望畢業後能藉由觀光專長到處旅遊增廣見聞。

升上國一的家扶兒許珈嘉從小看媽媽在律師事務所擔任助理，即立志以後念法律系，希望考上檢察官，為弱勢民眾打抱不平、伸張正義；她說，媽媽告訴她，讀法律很辛苦，但她看法律條文和書籍，覺得法律很有趣，到現在沒改變志願。

彰化家扶主任王震光表示，感謝社會各界秉持「苦不能苦孩子，窮不能窮教育」信念，長期支持弱勢學子安心就學、專注學業，讓孩子有機會透過教育翻轉人生，邁向更有希望的未來。