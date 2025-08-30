宮廟未配合紙錢集中清運及減量 彰化縣環保局研擬計價清運
為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局積極推動「紙錢集中清運服務」，全縣立案的859家宮廟共有約120家配合，其中兩家紙錢清運動都超過120噸，占清運總量3成，環保局表示，對於未配合政策且紙錢清運量持續增長的宮廟，將要求提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。
環保局指出，紙錢集中清運政策施行以來，清運數量逐年增加，由2010年1206公噸至2024年1583公噸，增加377公噸，已顯現具體成果，有需要的單位可撥打環保局紙錢集中清運專線（04-7119356）、加入環保局Line線上紙錢清運帳號（ID：@158kcebh）或洽各鄉鎮市公所清潔隊預約。
為消弭民眾擔憂紙錢送至焚化爐處置恐無法達到祭祀的疑慮，環保局已在8月14日邀請專業法師至溪州焚化廠依道教科儀完成「中元節淨爐科儀」，以莊嚴的祈福儀式確保紙錢焚燒符合傳統禮俗，讓中元祭祀紙錢處理既環保又符合宗教習俗。
環保局指出，彰化縣立案宮廟數859家，113年度配合環保局紙錢集中清運宮廟約120家，其中2家宮廟紙錢清運量都超過120公噸，占環保局清運總量3成，其餘宮廟清運量都低於50公噸。為從源頭減量，後續將對未配合「紙錢減燒」政策且紙錢清運量持續增長的宮廟，請其提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。
環保局並鼓勵民眾以行善做功德替代燒紙錢，在9月28日期間前，前往四大超商以功代金捐款並指定「彰化縣」社福團體，憑捐款收據上傳至環保局紙錢清運Line帳號（ID：@158kcebh），可兌換「文創咖啡包」1包，另單筆捐款金額達300元（含）以上，即可贈送田尾鄉植物小盆栽1份，多項特色及創意好禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言