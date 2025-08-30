宮廟未配合紙錢集中清運及減量 彰化縣環保局研擬計價清運

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局積極推動「紙錢集中清運服務」，全縣立案的859家宮廟共有約120家配合，其中兩家紙錢清運動都超過120噸，占清運總量3成，環保局表示，對於未配合政策且紙錢清運量持續增長的宮廟，將要求提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。

環保局指出，紙錢集中清運政策施行以來，清運數量逐年增加，由2010年1206公噸至2024年1583公噸，增加377公噸，已顯現具體成果，有需要的單位可撥打環保局紙錢集中清運專線（04-7119356）、加入環保局Line線上紙錢清運帳號（ID：@158kcebh）或洽各鄉鎮市公所清潔隊預約。

為消弭民眾擔憂紙錢送至焚化爐處置恐無法達到祭祀的疑慮，環保局已在8月14日邀請專業法師至溪州焚化廠依道教科儀完成「中元節淨爐科儀」，以莊嚴的祈福儀式確保紙錢焚燒符合傳統禮俗，讓中元祭祀紙錢處理既環保又符合宗教習俗。

環保局指出，彰化縣立案宮廟數859家，113年度配合環保局紙錢集中清運宮廟約120家，其中2家宮廟紙錢清運量都超過120公噸，占環保局清運總量3成，其餘宮廟清運量都低於50公噸。為從源頭減量，後續將對未配合「紙錢減燒」政策且紙錢清運量持續增長的宮廟，請其提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。