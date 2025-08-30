快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

宮廟未配合紙錢集中清運及減量 彰化縣環保局研擬計價清運

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局積極推動「紙錢集中清運服務」，全縣立案的859家宮廟共有約120家配合，其中兩家紙錢清運動都超過120噸，占清運總量3成，環保局表示，對於未配合政策且紙錢清運量持續增長的宮廟，將要求提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。

環保局指出，紙錢集中清運政策施行以來，清運數量逐年增加，由2010年1206公噸至2024年1583公噸，增加377公噸，已顯現具體成果，有需要的單位可撥打環保局紙錢集中清運專線（04-7119356）、加入環保局Line線上紙錢清運帳號（ID：@158kcebh）或洽各鄉鎮市公所清潔隊預約。

為消弭民眾擔憂紙錢送至焚化爐處置恐無法達到祭祀的疑慮，環保局已在8月14日邀請專業法師至溪州焚化廠依道教科儀完成「中元節淨爐科儀」，以莊嚴的祈福儀式確保紙錢焚燒符合傳統禮俗，讓中元祭祀紙錢處理既環保又符合宗教習俗。

環保局指出，彰化縣立案宮廟數859家，113年度配合環保局紙錢集中清運宮廟約120家，其中2家宮廟紙錢清運量都超過120公噸，占環保局清運總量3成，其餘宮廟清運量都低於50公噸。為從源頭減量，後續將對未配合「紙錢減燒」政策且紙錢清運量持續增長的宮廟，請其提出減量方案，並研擬採取部分計價清運的方式。

環保局並鼓勵民眾以行善做功德替代燒紙錢，在9月28日期間前，前往四大超商以功代金捐款並指定「彰化縣」社福團體，憑捐款收據上傳至環保局紙錢清運Line帳號（ID：@158kcebh），可兌換「文創咖啡包」1包，另單筆捐款金額達300元（含）以上，即可贈送田尾鄉植物小盆栽1份，多項特色及創意好禮。

為消弭民眾擔憂紙錢送至焚化爐處置，恐無法達到祭祀的疑慮，彰化縣環保局已邀請專業法師至溪州焚化廠依道教科儀完成「中元節淨爐科儀」。圖／環保局提供
為消弭民眾擔憂紙錢送至焚化爐處置，恐無法達到祭祀的疑慮，彰化縣環保局已邀請專業法師至溪州焚化廠依道教科儀完成「中元節淨爐科儀」。圖／環保局提供

捐款 環保局

延伸閱讀

繞境祈福變「擾」境？台中1宮廟放鞭炮惹民怨 環保局鐵腕開罰

彰化永靖百年古厝魏成美公堂 通過環境部環境教育場所認證

健身房空氣差 北市大安運動中心、World Gym兩分店不合格

丹娜絲風災嘉縣漁業停電受損補助申請　9/1截止

相關新聞

宮廟未配合紙錢集中清運及減量 彰化縣環保局研擬計價清運

為減少焚燒紙錢造成汙染，彰化縣環保局積極推動「紙錢集中清運服務」，全縣立案的859家宮廟共有約120家配合，其中兩家紙錢...

別闖工區！高美濕地木棧道9/15起維修兩周 市府籲民配合管制

高美溼地被譽為一生必遊景點，每逢假日遊客上千人，為確保台中市高美濕地（高美野生動物保護區）木棧道通行安全，台中市農業局宣...

繞境祈福變「擾」境？台中1宮廟放鞭炮惹民怨 環保局鐵腕開罰

中元普度即將來臨，台中市環保局提醒，許多廟宇位於住宅區附近，祭祀活動需兼顧社區環境生活品質，日前台中某宮廟舉辦繞境祈福活...

半開放捷運站下雨天還要撐傘？台中捷運祭3招改善

台中捷運綠線站體設計採取半開放式空間，一遇到豪大雨或強風，雨水就會潑進站內，造成「明明在車站內還要撐雨傘」的窘境，也容易...

彰化永靖百年古厝魏成美公堂 通過環境部環境教育場所認證

彰化縣永靖鄉魏成美公堂是百年歷史的古厝，建築融合了閩南與客家特色，是臺灣獨特的「福佬客文化」見證，在頂新國際集團積極投入...

台中新光三越修復超前 提計畫書拚9月底復業

台中新光三越氣爆案造成5死38傷，停業至今逾半年，修復工程進度超前，日前送交「整體整建修復至可供使用計畫書變更版」，都市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。