別闖工區！高美濕地木棧道9月15日起維修兩周 市府籲民配合管制

高美溼地被譽為一生必遊景點，每逢假日遊客上千人，為確保台中市高美濕地（高美野生動物保護區）木棧道通行安全，台中市農業局宣布將於今年9月15日起至9月30日止，公告辦理木棧道維護工程，強調此次施工主要針對第2期木棧道後段228公尺至691公尺，區間修繕期間，該區段及永續利用區將暫時封閉，不開放通行。

中市農業局表示，高美濕地就是高美野生動物保護區，除觀看美景外，區內擁有豐富的生態保育區，不只擁有「台灣特有種」的雲林莞草，是多年生濕生或挺水的草本植物，區內的鳥類記錄也高達190種，是成群南遷北移候鳥重要的食物補給站及度冬區，每年11 月初，常有數量多達數百隻的尖尾鴨會飛抵河口過冬，次年春天才返回北方繁殖。

農業局並指出，高美濕地木棧道因長年浸泡於海水，例行性封閉檢修，是維護安全必要的工作，目前計畫第1期木棧道自入口處起至228公尺處仍維持開放，民眾可於此區域近距離觀察濕地生態，但施工期間現場將設立警戒管制設施，並由在地巡守人員進行勸導，呼籲民眾遵守現場指引，勿擅自闖入封閉區域，以維自身安全。