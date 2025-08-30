快訊

繞境祈福變「擾」境？台中1宮廟放鞭炮惹民怨 環保局鐵腕開罰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中某宮廟日前繞境祈福活動燃放大量鞭炮，引發民眾陳情，環保局稽查人員獲報後到場稽查。圖／台中市環保局提供
中元普度即將來臨，台中市環保局提醒，許多廟宇位於住宅區附近，祭祀活動需兼顧社區環境生活品質，日前台中某宮廟舉辦繞境祈福活動及財神祝壽大典，因燃放大量鞭炮，遭民眾陳情逾20案，經稽查確認違反空汙法，依法最高可罰10萬元。

環保局表示，住宅區附近廟宇，隨著歲時祭儀活動進行，經常影響居民的日常生活。宮廟大量焚燒紙錢及燃放鞭炮，如若控制不當，容易造成空氣汙染，並影響周遭居民的居住安寧。

環保局說明，台中某宮廟日前舉辦繞境祈福活動及財神祝壽大典，環保局當日接獲逾20件民眾陳情，主要針對該活動大量燃放鞭炮所產生的噪音與空氣汙染，還有鞭炮殘屑散落影響環境衛生。

環保局稽查人員到場確認，確實發現燃燒紙錢及施放鞭炮致產生明顯粒狀汙染物散布在空氣中，已違反空氣汙染防制法第32條規定，依法處1200元以上、10萬元以下罰鍰。

環保局呼籲，祭祀儀式應隨時代和環境的變遷調整，建議紙錢集中燒、注意噪音時段降低音量等措施，以減輕空氣及噪音汙染。依噪音管制法第8條及台中市公告的禁止行為規定，在各類噪音管制區，晚上10時至翌日上午8時，除有特定節日或經核准的特殊民俗活動，不得施放爆竹煙火，違者罰3000元以上、3萬元以下。

環保局表示，為維護市民的環境品質，稽查工作全年無休，即使在春節等連續假期，也會安排人員24小時輪班，確保環境污染案件能及時處理。民眾如有發現環保汙染違規情事，可利用環保局設置的24小時環保報案專線04-23280380、免付費專線0800-066666，或撥打1999市民一碼通立即通報，以利環保局掌握稽查時效，共同維護環境品質。

