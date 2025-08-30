聽新聞
0:00 / 0:00
半開放捷運站下雨天還要撐傘？台中捷運祭3招改善
台中捷運綠線站體設計採取半開放式空間，一遇到豪大雨或強風，雨水就會潑進站內，造成「明明在車站內還要撐雨傘」的窘境，也容易出現地面濕滑。中捷公司近日增設3大防潑雨設施，包含擴大遮蓋範圍、增設截水溝與排水孔、加裝玻璃帷幕。
中捷公司指出，綠線車站設計採取「輕、簡、透」原則，公共區域是開放式空間，最主要目的是節能減碳，夏天時站內不用開空調，也能達到自然通風；不過近年受極端天氣影響，少雨的台中越來越常下大雨或颳大風，難免發生雨水潑進站內的狀況。
綠線2021年啟用不久，台中就遭遇連日大雨，烏日站出現地面濕滑等狀況，當時中捷代辦單位北捷局表示，地面濕滑不是漏水，是強降雨潑雨造成；去年6、7月間，台中常遇到午後雷陣雨，站外下大雨，站內下小雨，不少民眾抱怨「在站內等車還要撐傘」。
中捷公司表示，為改善潑雨的狀況，已在乘車主要動線和機電設備周邊增設3大項防潑雨設施。第一個設施是擴大設備遮蓋範圍，全線18座車站的月台層設備帶遮蓋範圍加寬，九張犁、九德與烏日等6站的月台區電梯井上方增設防雨設施。
第二項設施是在各車站出入口、轉折平台、月台層與穿堂層等公共區域增加截水溝與排水孔，總共87處、1183.7公尺長。第三項設施是在舊社、市政府、水安宮、文心森林公園、大慶、九張犁、九德、烏日與高鐵台中站外牆開口較大處加裝玻璃帷幕。
中捷公司補充，除了上述3項設施，每個車站興建時其實就有鋪設止滑性高的崗石地磚，地面即使潮濕也不容易積水，旅客不會因此滑倒；未來會持續關注使用情形與天氣變化，滾動式檢討，確保在極端天氣下維持安全舒適與穩定的運輸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言