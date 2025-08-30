彰化永靖百年古厝魏成美公堂 通過環境部環境教育場所認證

彰化縣永靖鄉魏成美公堂是百年歷史的古厝，建築融合了閩南與客家特色，是臺灣獨特的「福佬客文化」見證，在頂新國際集團積極投入與彰化縣環保局持續輔導下，最近通過環境部環境教育設施場所認證，合計彰化縣獲認證的環境教育設施場所達8處。

環保局指出，永靖魏成美公堂名取自魏家先祖對「成人之美」的敬仰，2005年5月啟動整修復建，以細膩考究工法，再現百年閩客經典建築風貌，打造古厝新使命，創造結合觀光、文化與教育的新型態場域，是全台少見兼具環境教育與文資保存功能的典範。

永靖魏成美公堂通過環境部環境教育設施場所認證，環教課程以「穿越時空‧認識魏成美公堂」為核心，設計四大主題「公堂巡禮：駟馬拖車福佬客」、「飲水思源」、「魏成美堂建築之美」、「老房子、老故事與新傳承」，內容包含低碳生活、水資源管理、建築修復、文化傳承等，實踐「生活即教育、建築即教材」理念。

魏成美公堂為成美文化園區一部分，成美文化園區擁有豐富的植物生態與雅緻的園林景觀，是一座融合閩南與客家文化、傳承在地生活智慧的人文園區。

彰化縣既有通過環境教育設施場所認證的單位，包括王功蚵藝文化園區、大有社區發展協會、溪湖糖廠、大葉大學、八卦山遊客中心及慈恩庇護休閒農場等6處，今年新增清水岩環境教育中心及永靖魏成美公堂2處，讓彰化縣環教設施場所更具多種面向及主題。

彰化縣環保局長江培根表示，未來將持續透過地方政府、民營企業、民間團體、社區與學校攜手合作，逐步導入環境教育課程與體驗活動，將傳統文化、節能環保理念、在地生態保護與生活智慧緊密結合。