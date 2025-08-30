聽新聞
七期百貨商圈車流回堵 中市祭禁排隊等車位

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市交通局在惠中路一段設置「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，並展開大執法。圖／台中市政府提供
台中市交通局在惠中路一段設置「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，並展開大執法。圖／台中市政府提供

新光三越台中店拚9月底復業，市府為解決七期百貨商圈假日停車大塞車亂象，祭出「禁排令」，9月起警方將展開大執法，違者最高可罰1800元。政策一出，上班族大讚德政，血拚族卻酸市府擾民，意見兩極。

台中新光三越台中店停業逾半年，預計9月底復業，市府為因應車潮，針對七期百貨商圈假日車輛排隊進停車場造成交通回堵，新增「禁排令」。警方將自9月起展開宣導，違者若不駛離，依法開罰900元至1800元。

交通局長葉昭甫說明，七期百貨商圈每逢假日停車場幾乎滿位，排隊車輛常從市政北七路回堵至惠中路，甚至台灣大道，造成交通混亂。市府已要求百貨業者派義交指揮交通，並在台灣大道、惠中路一段等地舉牌「停車場已滿，特約停車場免費停3小時」告知駕駛人改停周邊停車場。

葉昭甫指出，交通局等相關局處經會勘後，在惠中路一段與市政北七路口各增設一面「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌。9月起將先宣導一個月，之後正式執法，警方強調將嚴格取締違規暫停占用車道行為。

陳姓上班族直言，新光三越復業後可想而知車潮將回堵至台灣大道，若讓購物車輛占用車道，將嚴重影響通勤族權益，市府推出禁排令是「德政」。

不過，也有消費者大表不滿。李姓貴婦說，「哪有逛個街限制這麼多？」她強調，血拚提大包小包，就是要停百貨公司停車場。禁排令只會讓怠速停等變成繞圈找車位，市府做法「擾民」，倒不如要求業者設接駁車更有意義。

市府強調，公共安全與交通順暢優先，未來將持續觀察執行情況，再研議是否需要配套措施。

