新光三越修復超前 提計畫書拚9月底復業

台中新光三越氣爆案造成5死38傷，停業至今逾半年，修復工程進度超前，日前送交「整體整建修復至可供使用計畫書變更版」，都市發展局同意備查，新光三越預計9月5日以分層、分區方式進貨，力拚9月底復業。

都發局指出，氣爆案後修復工程分為三階段，第一階段緊急搶險、第二階段建築安全評估與人員暫時進出均已完成，目前進入第三階段「整體整建修復至可供使用」。原預定11月完工，但因進度超前，新光三越盼提前復業。

都發局表示，新光三越希望提前復業，但初期文件不完備，市府要求補正。新光於8月22日提送變更版計畫書，將工期由11月提前至9月，修復項目大致底定，工程進度也在掌握中，市府同意備查。

計畫重點在於復業前確保專櫃及物流人員能順利進貨布置，內容涵蓋進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施、緊急應變組織及時程規畫等。預計9月5日起採分層分區分批進貨，實施人流、物流及車流管制。

都發局長李正偉強調，復業的最高原則是公共安全與消費者安全。所有修繕項目，包括外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電及空調，必須完成修復，並經專業技師與第三方公正單位簽證確認，再由都發局委託第四方單位與消防局進行分層勘驗。新光三越完成審查後，才能提出「建築物恢復使用申請」，經核准後正式開業。

新光三越表示，已委託結構、室內裝修、電梯、消防、機電、空調、天然氣等專業技師完成勘驗與簽證。進貨將採取實名制，並以分時、分流、分樓、分區方式進行，確保專櫃與物流人員進貨安全順暢。新光強調，將以最高規格安全標準，為顧客、員工與廠商提供安心安全的消費與工作場域。

業界人士指出，新光三越停業已重創台中百貨商圈，復業備受期待。若能在9月底順利開張，將接續迎來10月全台周年慶與年底購物旺季，可望帶動市場消費動能，替百貨業注入活水。