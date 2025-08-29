「舉手過馬路」見效 南投交通死亡數較去年同期減少5人
9月是全國交通安全月，南投縣府積極響應交通部號召，推動「舉手過馬路」校園安全行動，並以智慧科技、教育宣導、嚴格執法三管齊下。今年1至7月，全縣A1類交通事故24件、24人死亡，較去年同期減少5人，其中機車駕駛人減少4人，交通安全已有初步成效。
南投縣新聞及行政處長蔡明志今天代表縣府出席交通安全月全國啟動記者會。他表示，南投縣府持續結合警察、交通、教育、監理等單位，整合科技工具、深化教育宣導與強化執法管理，全面守護縣民的行車與行人安全。
在亮點措施上，縣府導入交通安全數據監測平台，透過「智慧路標」即時回饋事故資訊，並結合LINE推播系統，提醒縣民注意路況，提升事故預防與宣導效果。
校園安全方面，南投自今年起全面推動「舉手過馬路」，讓學童在路口清楚示意駕駛人停讓，前30名事故熱點小學可申請「舉小旗」，縣府也舉辦「護童大使」活動，推廣反光裝備與路口安全教育，帶動學生、家長共同守護校園周邊交通。
在執法層面，縣府針對易肇事路段加強稽查取締，嚴格執行酒駕零容忍政策，並針對高齡駕駛推動分齡檢測與駕駛再教育，降低事故風險。
蔡明志強調，近年南投交通事故死亡人數逐步下降，顯示智慧科技、教育宣導與強化執法已展現改善成果。縣府將持續以「車輛慢看停、行人安全行」為核心，透過多元宣導與公私協力，把交通安全理念深植人心，讓良好用路習慣成為全民共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言