台中新光三越使用計畫市府同意備查 9月5日可分層進貨

中央社／ 台中29日電
台中新光三越於2月13日發生氣爆後，分3階段建物搶險與整建修復。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中新光三越於2月13日發生氣爆後，分3階段建物搶險與整建修復。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台中新光三越百貨因氣爆而暫停營業，台中市都發局今天公布，該公司使用計畫書及進貨人員安全防護計畫已同意備查，預計9月5日起依計畫進行分樓層分批進貨及相關管制作業。

台中新光三越於2月13日發生氣爆後，分3階段建物搶險與整建修復。都發局說明，其中第1階段「緊急搶險」及第2階段「建築物整體安全評估及人員暫時進出計畫」已陸續完成，目前已進入第3階段「整體整建修復至可供使用計畫」。

台中市都市發展局表示，百貨業者已依4月23日提送的「整體整建修復至可供使用計畫」進行整建修復，原預計於11月完工，因修復進度超前，新光三越已於8月22日提送「整體整建修復至可供使用計畫書（變更版）」，申請將工期變更至9月，都發局已於8月28日同意備查。

都發局指出，目前業者正依據「整體整建修復至可供使用計畫書」進行各項修繕。其中，因應櫃位調整所提出的建築物變更使用及室內裝修樓層申請，將由建築師依法簽證並申請竣工勘驗，後續經審查機構勘驗符合規定後，都發局才核發變更使用許可及室內裝修許可證。

新光三越另於8月22日提送「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」，都發局說，這項計畫已於28日同意備查。該計畫旨在確保專櫃及物流人員在復業前能順利完成進貨、整理及布置工作，作業將採分層分區方式，並同步實施人流、物流、車流管制。預計於9月5日起依計畫進行分樓層分批進貨及相關管制作業。

都發局長李正偉表示，新光三越提出的進貨計畫已載明相關法令規範及專業技師審查意見，包含進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施、緊急應變組織及時程規劃等。都發局原則備查，但新光三越後續需確實依計畫執行，並注意公共安全與各項安全管制措施。此外，各批次進貨於進貨前、後皆須分別函報都發局知悉。

