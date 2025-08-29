63歲寫下傳奇！彰化警官林世明奪國際賽柔道雙金、晉8段

原本柔道7段的彰化縣警局訓練科長林世明，在2025雙北世界壯年運動會、世界警察消防運動會分別勇奪柔道金牌後，近日獲中華民國柔道總會授與8段證書，為全縣最高段。林世明今年已63歲，卻能精益求精、為國爭光，歸功於平時勤於運動養身及旺盛的意志力。

林世明在2025雙北世界壯年運動會柔道項目，以擅長的拋摔及大外割動作，擊敗俄羅斯選手，勇奪M7級66公斤組金牌，並在美國亞利桑那州伯明罕市舉行的 2025年世界警察消防運動會中，擊敗上屆銀牌科索沃名將CENA Anton，榮獲金牌。

林世明是在2014年申請通過晉為7段，今年在兩大國際賽柔道賽兩金加身後，再向中華民國柔道總會申請晉級為8段，8月14日獲審查通過，為全縣最高段。依中華民國柔道體育運動協會段級審查辦法，柔道段級分為9段，林世明在繁忙的警察工作，還能晉8段很不容易。

林世明從國中二年級就學柔道，早年曾是台灣柔道代表團成員，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄直到2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。

林世明說，自他警職服務後，就比較少練習柔道及參加比賽，直到擔任警察局訓練科長後，有必要要自身作則，做個榜樣，即再勤練柔道，並在局長陳明君的支持及同仁鼓勵下，參加2025雙北世界壯年運動會、世界警消運動大會柔道項目，很榮幸奪得金牌。

今年63歲的林世明，不僅拿下兩大國際賽柔道金牌為國爭光，還精益求精晉為8段。他說，柔道很耗體力，他平時即保有運動的習慣，像爬山、跑步、騎自行車維持體能，柔道也勤練不輟，更重要的是，要保有旺盛的意志力，才能在場上有好的表現。