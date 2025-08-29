南投1至7月A1交通事故減少 縣府3面向提升安全

南投縣政府今天表示，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等3大面向提升道路安全，1至7月A1交通事故較去年同期減少5人，會持續將交通安全理念深植每人心中。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志今天代表縣府參加交通部全國交通安全月啟動記者會。南投縣政府會後透過新聞稿表示，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等3大面向提升縣內道路安全，要讓南投成為更安全、友善的宜居城市。

蔡明志說，南投縣今年1至7月A1類（24小時內死亡）交通事故發生24件、死亡24人，與去年同期29件、死亡29人比較減少5人，其中機車駕駛人死亡減少4人。

縣府表示，透過智慧路標即時監測回饋交通事故資訊，並結合LINE推播系統，可提醒縣民注意道路安全，強化事故預防與宣導效果。

在教育宣導上，去年起全縣學校皆實施舉手過馬路作法，事故熱點前30名小學可申請「舉小旗」，推廣學童路口安全教育、穿戴反光裝備，舉辦護童大使活動，讓學生與家長共同守護校園周邊交通，並將道安觀念深入社區鄰里。

此外，縣府針對易肇事路段加強取締，嚴格執行酒駕零容忍政策，並針對高齡駕駛人推動道路交通安全宣導。

縣府表示，9月全國交通安全月以車輛慢看停、行人安全行為核心訴求，期許透過多元宣導方式，讓良好的用路習慣成為全民共識。