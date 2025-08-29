快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

南投1至7月A1交通事故減少 縣府3面向提升安全

中央社／ 南投29日電
南投縣政府表示，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等3大面向提升道路安全，1至7月A1交通事故較去年同期減少5人。圖／取自南投縣政府官網
南投縣政府表示，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等3大面向提升道路安全，1至7月A1交通事故較去年同期減少5人。圖／取自南投縣政府官網

南投縣政府今天表示，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等3大面向提升道路安全，1至7月A1交通事故較去年同期減少5人，會持續將交通安全理念深植每人心中。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志今天代表縣府參加交通部全國交通安全月啟動記者會。南投縣政府會後透過新聞稿表示，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等3大面向提升縣內道路安全，要讓南投成為更安全、友善的宜居城市。

蔡明志說，南投縣今年1至7月A1類（24小時內死亡）交通事故發生24件、死亡24人，與去年同期29件、死亡29人比較減少5人，其中機車駕駛人死亡減少4人。

縣府表示，透過智慧路標即時監測回饋交通事故資訊，並結合LINE推播系統，可提醒縣民注意道路安全，強化事故預防與宣導效果。

在教育宣導上，去年起全縣學校皆實施舉手過馬路作法，事故熱點前30名小學可申請「舉小旗」，推廣學童路口安全教育、穿戴反光裝備，舉辦護童大使活動，讓學生與家長共同守護校園周邊交通，並將道安觀念深入社區鄰里。

此外，縣府針對易肇事路段加強取締，嚴格執行酒駕零容忍政策，並針對高齡駕駛人推動道路交通安全宣導。

縣府表示，9月全國交通安全月以車輛慢看停、行人安全行為核心訴求，期許透過多元宣導方式，讓良好的用路習慣成為全民共識。

南投縣 交通事故

延伸閱讀

南投新景點「免費參觀」！ 全台最大「鳥嘴潭人工湖」10公里環湖自行車道超美

少女南投露營區疑遭負責人之子性侵...家屬質疑拖延辦 警：已送地檢

南投烤豬職人升級原風總舖師 國慶辦桌征服遊客舌尖

王品澔激情男男吻爆紅 阿公揪親友一起看曝真實反應

相關新聞

彰化停車奇觀！汽車橫停兩車格間避收費 警方最高罰1200元

彰化市南興街臨台電彰化配電調度中心圍牆兩側，彰化市公所畫設路邊收費停車格，卻有民眾為省停車費，橫向停車在停車格之間，形成...

財劃法修正稅款增加…中市議員推營養午餐免費 市府：已補助14億元

財政收支劃分法修正後，各縣市政府明年統籌分配稅款增加，台中市粗估增加262億元，綠營市議員提案，應全面推動營養午餐免費，...

63歲寫下傳奇！彰化警官林世明奪國際賽柔道雙金、晉8段

原本柔道7段的彰化縣警局訓練科長林世明，在2025雙北世界壯年運動會、世界警察消防運動會分別勇奪柔道金牌後，近日獲中華民...

人安「地瓜媽媽」全台20攤現僅剩1攤 基金會輔導改賣雞蛋糕

人安基金會過去輔導單親媽媽透過烤地瓜販賣謀生，讓她們學習技術，以自力更生，不過隨著原物料上漲，加上天氣炎熱時間長，全台目...

設計大咖齊亮相 施振榮擔任顧問助陣「彰化行」10月登場

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化登場，今年以「彰化行」為主題，橫跨彰化市、鹿港鎮、田尾鄉與田中鎮，設置三...

彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起到9月4日下午1時至3時，預定停水37小時到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。