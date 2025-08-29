快訊

人安「地瓜媽媽」全台20攤現僅剩1攤 基金會輔導改賣雞蛋糕

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
人安金基金會彰化平安站輔導田媽媽做雞蛋糕販售增加收入，女兒今天送上玫瑰花表達感謝。圖／人安金基金會彰化平安站提供
人安金基金會彰化平安站輔導田媽媽做雞蛋糕販售增加收入，女兒今天送上玫瑰花表達感謝。圖／人安金基金會彰化平安站提供

人安基金會過去輔導單親媽媽透過烤地瓜販賣謀生，讓她們學習技術，以自力更生，不過隨著原物料上漲，加上天氣炎熱時間長，全台目前輔導出攤只剩屏東一攤，人安基金會近期轉型輔導單親媽媽做雞蛋糕，希望協助她們有穩定收入。

人安基金會彰化平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務，從2009年開始人安也輔導超過600位單親婦女，幫助單親媽媽自力更生、脫離貧困、回歸正常生活，也讓孩子能有安穩的成長環境與就學權利；全台攤位最多時有20攤左右，但現在只剩一攤。

人安金基金會彰化平安站長游山河指出，近年天氣變異大，地瓜品質不穩定，新冠肺炎疫情爆發前，一袋50斤地瓜價格約1300元，這幾年都逼近2000元，成本升高不少，加上高溫炎熱影響買氣，種種考量下，有的單親媽媽轉業。

彰化今年開始輔導一名田媽媽做雞蛋糕，她與丈夫離異後獨自拉拔六名子女，平日在工廠從事車床臨時工作，下班後還四處兼職，經轉介人安基金會創新方案單媽烤雞蛋糕計畫。

今天是七夕情人節，田媽媽的大女兒獻上一朵玫瑰表達感謝，田媽媽說，對單親媽媽來說，小孩是這輩子的情人，希望早日精進技術順利開攤，利用假日時段於平安站擺攤販售雞蛋糕貼補家用。

