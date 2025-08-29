彰化停車奇觀！汽車橫停兩車格間避收費 警方最高罰1200元

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南興街臨台電彰化配電調度中心圍牆兩側，彰化市公所畫設路邊收費停車格，卻有民眾為省停車費，橫向停車在停車格之間，形成奇特現象，警方認定違停將取締。記者劉明岩／攝影
彰化市南興街臨台電彰化配電調度中心圍牆兩側，彰化市公所畫設路邊收費停車格，卻有民眾為省停車費，橫向停車在停車格之間，形成奇特現象。彰化警分局表示，車輛未依照道路的順行方向停放，依道路交通管理處罰條例可處600元至1200元的罰鍰，將派員取締。

有民眾在臉書社團「彰化人大小事」PO出彰化市南興街的停車奇特現象，圖中有汽車橫向停在兩路邊停車格之間，質疑「路邊停車格可以這樣停省停車費？」獲得網友回響，有網友說「台灣人總是非常有創意的…」、「這現象已經很久了，沒畫停車格前更扯」、「以前都這樣停 ，最近才劃設停車格的」、「小聰明，未順向停車被罰600元，比停車費貴多了」。

地方人士指出，彰化市南興街臨台電彰化配電調度中心圍牆兩側長各約100公尺，原本未畫設路邊收費停車格，汽機車直停、橫停都有，十分混亂，民眾曾向警方反映車輛橫停占用人行道，要求取締，但警方表示停在私人土地無法拖吊， 而台電基於敦親睦鄰也不便檢舉，最近市公所畫設路邊收費停車格，卻有民眾為省停車費，將車橫停在收費兩停車格之間。

南興里里長蔡榮森說，民眾將車橫停在兩收費停車格之間，可能認為不妨害收費，也不會影響交通，如果這已違反交通規則，應由警方來認定。

彰化警分局表示，民眾將汽車橫停在兩收費停車格之間，未依照道路的順行方向停放，已違反道路交通管理處理條例可處600元到1200元罰鍰，派出所會派員前往舉發，也呼籲民眾不要違規停車。

類似違停的奇特現象也發生在2022年4月間，即寶雅生活館彰化市金馬店臨金馬路前10個設有車器管制的委外收費停車位，附近民眾為圖方便，未前往消費又不願負擔停車費，即將汽車停在停車格外，影響停車格出入，此一停「霸王車」行徑，後來經警方依違規停車取締後，才終止亂象。

