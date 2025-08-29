設計大咖齊亮相 施振榮擔任顧問助陣「彰化行」10月登場

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化登場，今年以「彰化行」為主題，橫跨彰化市、鹿港鎮、田尾鄉與田中鎮，設置三大展區與15個分行，完現百工百業特色。總策展人劉真蓉，主視覺由國際設計師聶永真操刀，陳慕天、方序中、林強等多組設計大咖與在地職人共創「田尾行」、「天地味」、「平安行」等亮點。

縣府日前舉辦策展大會，縣長王惠美表示，2025台灣設計展不僅是一場展覽，更是一場全民參與的城市行動，這次屆設計展設計師深入田調、探究本質，以嶄新方式呈現彰化精神。

各展區亮點包括「田尾行」呈現台灣原生植物群像，「天地味」展現彰化飲食文化並推出聯名限定商品，「平安行」呈現百年香火與信仰精神，「人人百貨」展現青年生活創意，「彰旅行」引導永續旅行體驗，「殿氣現場」結合音樂與文化能量，「冠軍行」以產業與循環觀點呈現地方實力。核心展區「總行－彰化行」透過AI生成式模型記錄與傳承地方故事。

這次設計展陣容堅強，由衍序執行長劉真蓉擔任總策展人，國際知名設計師聶永真負責主視覺設計。多組跨界團隊也參與，包括陳慕天、陳普、吳書原與田尾協會，方序中與林強、街聲，徐仲與王詩鈺攜手泰山、大苑子，黃銘彰與發落文化，彰化旅庫團隊以及樸實創意等。

縣府與設研院邀集重量級顧問，包含前經濟部長王美花、宏碁創辦人施振榮、前青發處長黃金樺、表演藝術專家張歆宜，從城市品牌、產業升級、展務策劃等層面提供建言。

身為鹿港人的施振榮也透過臉書表示，作為鹿港人能擔任設計展顧問深感榮幸，「彰化行」以設計為藍圖，打造未來城市魅力，將成為全台最具代表性的設計盛事之一。