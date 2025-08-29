聽新聞
財劃法修正稅款增加…中市議員推營養午餐免費 市府：已補助14億元
財政收支劃分法修正後，各縣市政府明年統籌分配稅款增加，台中市粗估增加262億元，綠營市議員提案，應全面推動營養午餐免費，過去市府以預算不足推託，如今再無藉口；市府回應，已補助營養午餐經費13.98億元，會繼續盤點現有資源，兼顧財政平衡。
民進黨籍議員周永鴻表示，下周一高中職以下學校開學，不過部分學校的營養午餐受成本影響調漲，加重家長負擔；觀諸全台各縣市，已經有10個縣市實施營養午餐免費，足見這是對學童健康發展的重要政策，但過去市府持續以「預算不足」為由，拒不推動。
周永鴻表示，新版財劃法修正通過之後，明年台中的統籌分配稅款將增加262億元，根據市府2022年估算，營養午餐免費所須經費約21億元，以統籌分配稅款支應綽綽有餘，呼籲市府善用新增財源，盡快跟上他縣市腳步，不要再找藉口。
教育局回應，目前初估營養午餐免費所須預算約為24億元，對財政負擔不輕，市府已推動多項營養午餐補助政策，也積極督導各校落實執行，會持續盤點現有資源，兼顧財政平衡與營養午餐供應，維護學生食的安全與健康。
教育局指出，近年推動多項營養午餐補助政策，也因應物價波動逐年調升補助金額，今年度編列營養午餐5元加碼、國中小午餐水果10元補助、貧困學生午餐補助及寒暑假例假日安心午餐券、午餐採用國產可溯源食材計畫、偏鄉學校午餐食材達62元補助等等，共計13.98億元。
