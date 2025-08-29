快訊

彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起，預定停水37小時到39小時，台水公司已公告46處供水站免費供民眾取水。圖／水公司提供
為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起，預定停水37小時到39小時，台水公司已公告46處供水站免費供民眾取水。圖／水公司提供

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起到9月4日下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬1389戶受影響，台水公司已公告46處供水站免費供民眾取水外，並將加快施工速度及調配用水，希望能提前供水。

台水公司第11區管理處表示，此次由台水公司中區工程辦理大口徑2000mm及900mm管線改接作業，會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告。

台水公司表示，此一大停水區域，屬高地區或管線末端部分，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延平等里，都停水39小時，至於彰化市其他里及和美鎮的詔安、中園及犁盛里，都停水37小時，降壓地區則包括彰化市莿桐、南安里及彰化確定9月3日起大停水 最長停39小時共8萬戶受影響和美鎮新庄、竹園及糖友里。至於彰化市東郊各里由於有伏流水開發供水則未停水。

此次大停水，是彰化縣繼2021年4月因大乾旱實施「停二供五」輪流分區供水以來，最大規模及時間最長的停水，很多洗髮業及餐飲業紛紛暫不營因應。彰化市一家爌肉飯店老闆娘就說，為了讓彰化供水穩定及水質無虞，她支持為改管而辦理的停水措施，為避免供水不足，她決定9月4日不營業，全家出遊去。

台水公司表示，這項改接工程將分成4個施工地點，台水將動員最大人力與資源，加快施工進度，同時搭配其他水源調配，希望能提前供水，為避免停水造成民眾的不便，並公告46處加水站免費供民眾取水，並規劃85處消防栓供消防取水使用。

相關訊息可至台水公司停水公告查詢系統查詢 https://web.water.gov.tw/wateroff/ ，台水公司也會逐戶發放停水通知單，如有疑問請電洽台水公司第11區管理處彰化服務所電話（04）7238015。

台水公司表示，停水期間應注意以下事項：

一、敬請影響地區用戶提前儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。

二、管理處已備妥水車及加水站因應。

三、復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起，預定停水37小時到39小時，台水公司已公告46處供水站免費供民眾取水。圖／水公司提供
為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起，預定停水37小時到39小時，台水公司已公告46處供水站免費供民眾取水。圖／水公司提供

停水 水公司

相關新聞

店王要回來了！台中市府點頭 新光三越9月5日起分樓層分批進貨

台中新光三越氣爆案後停業至今超過半年，新光三越力拚9月底復業，日前送出變更修正計畫，都市發展局昨同意備查，新光三越可先進...

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

台中市7期百貨商圈假日車潮湧現，車輛在車道排隊等候進停車場引發交通亂象，面對全台店王新光三越台中店力拚9月底復業，交通局...

影／前議員控代言台中購物節自肥千萬 盧秀燕 ：完全無償

民進黨前議員賴佳薇指控台中市長盧秀燕在擔任2023、2024台中購物節代言人期間，拿了3200多萬的代言費自肥，盧秀燕今...

彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起到9月4日下午1時至3時，預定停水37小時到...

迎接開學 台中市「跳蛙公車」9月1日起全面復駛

台中市高中職以下學校9月1日開學，市府宣布，為滿足學生上、放學需求。將推出區間車、延駛與繞駛班次，以及深受學生喜愛的「跳...

南投烤豬職人升級原風總舖師 國慶辦桌征服遊客舌尖

烤大豬職人升級挑戰辦桌總舖師！南投縣府與南開科技大學合辦「南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，五天55小時課程帶學員親手實...

