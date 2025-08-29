彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區從9月3日0時起到9月4日下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬1389戶受影響，台水公司已公告46處供水站免費供民眾取水外，並將加快施工速度及調配用水，希望能提前供水。

台水公司第11區管理處表示，此次由台水公司中區工程辦理大口徑2000mm及900mm管線改接作業，會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告。

台水公司表示，此一大停水區域，屬高地區或管線末端部分，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延平等里，都停水39小時，至於彰化市其他里及和美鎮的詔安、中園及犁盛里，都停水37小時，降壓地區則包括彰化市莿桐、南安里及彰化確定9月3日起大停水 最長停39小時共8萬戶受影響和美鎮新庄、竹園及糖友里。至於彰化市東郊各里由於有伏流水開發供水則未停水。

此次大停水，是彰化縣繼2021年4月因大乾旱實施「停二供五」輪流分區供水以來，最大規模及時間最長的停水，很多洗髮業及餐飲業紛紛暫不營因應。彰化市一家爌肉飯店老闆娘就說，為了讓彰化供水穩定及水質無虞，她支持為改管而辦理的停水措施，為避免供水不足，她決定9月4日不營業，全家出遊去。

台水公司表示，這項改接工程將分成4個施工地點，台水將動員最大人力與資源，加快施工進度，同時搭配其他水源調配，希望能提前供水，為避免停水造成民眾的不便，並公告46處加水站免費供民眾取水，並規劃85處消防栓供消防取水使用。

相關訊息可至台水公司停水公告查詢系統查詢 https://web.water.gov.tw/wateroff/ ，台水公司也會逐戶發放停水通知單，如有疑問請電洽台水公司第11區管理處彰化服務所電話（04）7238015。

台水公司表示，停水期間應注意以下事項：

一、敬請影響地區用戶提前儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。

二、管理處已備妥水車及加水站因應。

三、復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。

