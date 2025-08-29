迎接開學 台中市「跳蛙公車」9月1日起全面復駛
台中市高中職以下學校9月1日開學，市府宣布，為滿足學生上、放學需求。將推出區間車、延駛與繞駛班次，以及深受學生喜愛的「跳蛙公車」全面恢復，並持續優化多條路線，鼓勵學生善用TPASS通勤月票，打造更省時、省錢與便利的交通環境。
交通局長葉昭甫指出，新學年度即將展開，為因應通學人潮，原本加強服務學生的專車與班次將在9月1日全面恢復，200、500、700、900等路線的「跳蛙式」公車，會在尖峰時段直接略過部分站點，加速到達學校或主要轉運站，讓學生快速到達目的地。
交通局也利用暑假期間與客運業者協調，調整改善多條路線，8月18日起，豐原客運新增51副公車，從「明德高中（台中路）」發車，行經南門路、國光路、興大路等要道；8月25日起，東南客運調整285路副線，新增「立中街」站，並配合學生上課時間調整首班車。海線部分，新增「360副線」公車，於大肚區增設「瑞井國小」等4處站點，強化服務量能。
交通局表示，不僅本市學生返校，還有眾多外縣市學生來台中就讀，市府推薦學生族群選購TPASS通勤月票，台中市民專屬優惠方案價格超值，中彰投苗方案僅699元，可在有效期限內無限次搭乘市區公車、捷運、YouBike、台鐵及公路客運。
交通局補充，市府也推動「市民限定乘車碼」服務，符合資格並完成身分驗證的市民，只要透過「台中Go」APP設定後，即可使用手機掃碼搭車，不須攜帶交通卡，更多資訊可於「台中Go」官方網站查詢。
