快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

店王要回來了！台中市府點頭 新光三越9月5日起分樓層分批進貨

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
台中新光三越因氣爆案停業超過半年，中市府昨同意新光將修復計畫提前到9月完工，預計9月5日開始分層、分批進貨，不過仍得等整棟建物安全無虞方能復業。圖／台中市政府提供
台中新光三越因氣爆案停業超過半年，中市府昨同意新光將修復計畫提前到9月完工，預計9月5日開始分層、分批進貨，不過仍得等整棟建物安全無虞方能復業。圖／台中市政府提供

台中新光三越氣爆案後停業至今超過半年，新光三越力拚9月底復業，日前送出變更修正計畫，都市發展局昨同意備查，新光三越可先進貨、整理，預計9月5日開始以分層、分區的方式進貨，待全部修繕完畢、提出報告書經市府核准，就可復業。

都發局指出，新光三越氣爆案後，新光三越分為三階段修復，第一階段緊急搶險、第二階段建築物安全評估與人員暫時進出都已完成，目前正在第三階段「整體整建修復至可供使用」；原預計今年11月完成，由於修復進度超前，新光三越希望提前復業。

都發局表示，新光三越稍早向市府表達提前修復完畢的可能性，但各項資料不完備，市府請新光補齊；新光8月22日提送「整體整建修復至可供使用計畫書變更版」，將工期從11月提早到9月，由於修復工程項目大致底定，進度也都在掌握之中，都發局28日同意備查。

都發局指出，該計畫重點項目是確保專櫃與物流人員能在復業前順利進貨布置，計畫內容包含進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施、緊急應變組織與時程規畫等等，預計9月5日開始採取分層分區的方式分批進貨，同步實施人流、物流、車流管制。

都發局表示，待所有修繕項目如外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等項目修繕完畢，經專業技師與第三方公正單位簽證確認，再由都發局委託第四方單位與消防局分層勘驗，全部樓層勘驗完成，新光三越就能提出「建築物恢復使用申請」，經核准後重新開業。

都發局長李正偉強調，新光三越恢復營業的最高原則是公共安全與消費者安全，新光必須等到整棟建物修復完工並符合所有法定程序，才能申請恢復使用，市府也絕對會以市民和消費者的安全為第一考量嚴格審查。

物流 台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

開幕優惠！黑毛屋、真珠插旗新光三越台南小北門店　青花椒進駐新竹

台南人搶先衝！ 8/29新光三越「台南小北門店」試營運 美食優惠開吃「丼飯、珍奶、霜淇淋」買一送一

新光三越台南小北門開箱！帶進微醺夜經濟、首創5大日式吧台區

相關新聞

店王要回來了！台中市府點頭 新光三越9月5日起分樓層分批進貨

台中新光三越氣爆案後停業至今超過半年，新光三越力拚9月底復業，日前送出變更修正計畫，都市發展局昨同意備查，新光三越可先進...

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

台中市7期百貨商圈假日車潮湧現，車輛在車道排隊等候進停車場引發交通亂象，面對全台店王新光三越台中店力拚9月底復業，交通局...

影／前議員控代言台中購物節自肥千萬 盧秀燕 ：完全無償

民進黨前議員賴佳薇指控台中市長盧秀燕在擔任2023、2024台中購物節代言人期間，拿了3200多萬的代言費自肥，盧秀燕今...

迎接開學 台中市「跳蛙公車」9月1日起全面復駛

台中市高中職以下學校9月1日開學，市府宣布，為滿足學生上、放學需求。將推出區間車、延駛與繞駛班次，以及深受學生喜愛的「跳...

南投烤豬職人升級原風總舖師 國慶辦桌征服遊客舌尖

烤大豬職人升級挑戰辦桌總舖師！南投縣府與南開科技大學合辦「南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，五天55小時課程帶學員親手實...

情人節升空！ 石岡熱氣球嘉年華今起登場 盧秀燕克服高度親身體驗

2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，當石岡土牛運動公園冉冉升起繽紛巨大的熱氣球，果然立刻帶來浪漫與震撼的視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。