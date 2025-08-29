店王要回來了！台中市府點頭 新光三越9月5日起分樓層分批進貨

台中新光三越氣爆案後停業至今超過半年，新光三越力拚9月底復業，日前送出變更修正計畫，都市發展局昨同意備查，新光三越可先進貨、整理，預計9月5日開始以分層、分區的方式進貨，待全部修繕完畢、提出報告書經市府核准，就可復業。

都發局指出，新光三越氣爆案後，新光三越分為三階段修復，第一階段緊急搶險、第二階段建築物安全評估與人員暫時進出都已完成，目前正在第三階段「整體整建修復至可供使用」；原預計今年11月完成，由於修復進度超前，新光三越希望提前復業。

都發局表示，新光三越稍早向市府表達提前修復完畢的可能性，但各項資料不完備，市府請新光補齊；新光8月22日提送「整體整建修復至可供使用計畫書變更版」，將工期從11月提早到9月，由於修復工程項目大致底定，進度也都在掌握之中，都發局28日同意備查。

都發局指出，該計畫重點項目是確保專櫃與物流人員能在復業前順利進貨布置，計畫內容包含進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施、緊急應變組織與時程規畫等等，預計9月5日開始採取分層分區的方式分批進貨，同步實施人流、物流、車流管制。

都發局表示，待所有修繕項目如外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等項目修繕完畢，經專業技師與第三方公正單位簽證確認，再由都發局委託第四方單位與消防局分層勘驗，全部樓層勘驗完成，新光三越就能提出「建築物恢復使用申請」，經核准後重新開業。

都發局長李正偉強調，新光三越恢復營業的最高原則是公共安全與消費者安全，新光必須等到整棟建物修復完工並符合所有法定程序，才能申請恢復使用，市府也絕對會以市民和消費者的安全為第一考量嚴格審查。

