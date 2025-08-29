南投烤豬職人升級原風總舖師 國慶辦桌征服遊客舌尖

烤大豬職人升級挑戰辦桌總舖師！南投縣府與南開科技大學合辦「南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，五天55小時課程帶學員親手實作，把馬告、刺蔥、小米、樹豆等原住民食材入菜，化成驚豔料理，並將將在國慶焰火當天亮相，面對20萬人潮考驗。

課程為期五天，學科、術科並重。由南開科大餐飲管理系主任許志滄領軍師資群授課，內容橫跨菜單設計、成本控制、食品安全，還有「原風流水席」實作技法。學員們不只是專精火候與大豬，還要把原住民族的風味食材料理成美食料理。

課程特別強調「食材入魂」，設計出「馬告香雞腿排拼原民香腸」、「小米紅藜南瓜盅」、「樹豆雞湯」等，不只飄散著部落味，更帶出濃厚的文化底蘊。

學員說，以前在部落裡主要靠烤大豬維生，「一場活動結束，客人拍拍手就走了。」但參與課程後，他嘗試用馬告搭配雞腿，發現料理也能承載文化，不只是好吃，還能更精緻、更有層次。

縣府安排了最直接的實戰檢驗，10月10日國慶焰火晚會，學員將在南投會展中心擺攤上陣，面對預估超過20萬名觀光人潮。這不只是成果展，也是大型市場演練，透過料理征服味蕾，向全國展現南投原住民餐飲的新高度。

南投縣原民處表示，自從推動「南投原創烤大豬巴布」標章，已有不少業者藉此打開知名度。進一步推動流水席培訓，希望職人不只會烤大豬，還能承辦中小型宴會，變成「總舖師」。未來名間親子公園旁打造「原之驛 Ba-Bu 樂園」，結合餐廳、文化與觀光，讓全國遊客來到南投，不只能看風景，更能大快朵頤原住民烤豬料理。 南投縣政府開辦「原風流水席總舖師培訓課程」，讓烤大豬職人升級為總舖師，創作更多原民美食。圖／南投縣政府提供

商品推薦