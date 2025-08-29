迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰
台中市7期百貨商圈假日車潮湧現，車輛在車道排隊等候進停車場引發交通亂象，面對全台店王新光三越台中店力拚9月底復業，交通局等單位現勘後，祭出「禁排令」，增設2面「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，並與警方合作同步大執法，不依標誌、標線、號誌指示車輛，最高可罰1800元。
交通局說明，7期百貨商圈推估交通尖峰時間在假日的中午12時到晚間7時，一旦百貨公司停車場停滿，業者會派員在台灣大道、惠中路一段舉牌告知，市府也與警方合作大執法，對違規仍停留在惠中路、市政北七路等車道的車輛開單舉發。
新光三越台中中港店今年2月13日發生氣爆意外釀5死，震驚全台。事故後，台中市政府勒令停業，館方經整建修復，力拚9月底復業。
交通局長葉昭甫指出，七期百貨商圈每逢假日停車場幾乎滿位，排隊車輛從市政北七路回堵至惠中路，甚至台灣大道，造成交通秩序混亂，市府已要求百貨業者派義交協助指揮，並設置「停車場已滿，特約停車場免費停車3小時」等告示，提醒駕駛人改停周邊特約停車場。
葉昭甫指出，交通局為解決交通亂象，會同相關單位會勘，已在惠中路一段，以及市政北七路口各增設一面「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，市府也與警方合作加強「大執法」行動，對違規暫停占用車道的行為嚴格取締。
交通局說明，台中打造友善交通城市，需要政府、業者與用路人三方共同努力，並行執法、宣導及誘因方式，盼提升台灣大道、惠中路、市政北七路等主要幹道通行效率。
