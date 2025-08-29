情人節升空！ 石岡熱氣球嘉年華今起登場 盧秀燕克服高度親身體驗

2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，當石岡土牛運動公園冉冉升起繽紛巨大的熱氣球，果然立刻帶來浪漫與震撼的視覺饗宴，市長盧秀燕不僅克服高度，更親身登上熱氣球體驗不同的視野，並強調這是在台灣西海岸最盛大、最早辦的熱氣球活動，歡迎國人順道規劃台中山城之旅，體驗山城浪漫好風情。

台中市長盧秀燕說，今年結合熱氣球升空體驗、音樂晚會、煙火秀與光雕閉幕噴火秀等，精彩可期，特別是在情人節的今天開幕，不只祝大家情人節快樂！熱氣球嘉年華邁入第五屆，各式各樣的活動包括玖壹壹、陳勢安等都會來開唱，更能一邊搭乘熱氣球，一邊看煙火、光雕秀，因此市府估計今年應該會有20萬多人參加。

盧秀燕指出，台中的熱氣球嘉年華果然能夠給人帶來好運，她舉出新任的運動部長李洋，去年拿到個人第二面奧運金牌回到台灣後，他第一個公開參加的活動，就是搭乘台中的熱氣球升空，果然一搭之後，一飛沖天帶來好運；盧市長笑說，「如果你想要好運的話，不管是工作上好運，或做生意好運，或家庭好運或者情人節好運，追求會成功，都歡迎來參加台中石岡的熱氣球」。

石岡區公所表示，熱氣球嘉年華將一連3天點亮石岡山城的天空，今年熱氣球體驗規劃了上、下午共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張。

此外，今年熱氣球將有來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，首度在台中升空亮相，搭配石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型熱氣球繽紛接力升空，好看又好拍。更多活動詳情請上石岡區公所臉書粉絲專頁查詢。 2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，市長盧秀燕克服高度，親身登上熱氣球體驗不同的視野。記者黃仲裕／攝影 2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，石岡土牛運動公園冉冉升起繽紛巨大的熱氣球，帶來浪漫與震撼的視覺饗宴。記者黃仲裕／攝影 2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，市長盧秀燕克服高度，親身登上熱氣球體驗不同的視野。記者黃仲裕／攝影 2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，市長盧秀燕克服高度，親身登上熱氣球體驗不同的視野。記者黃仲裕／攝影 2025台中石岡熱氣球嘉年華今天情人節起熱鬧登場，來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，首度在台中升空亮相。記者黃仲裕／攝影

