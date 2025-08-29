影／前議員控代言台中購物節自肥千萬 盧秀燕 ：完全無償

民進黨前議員賴佳薇指控台中市長盧秀燕在擔任2023、2024台中購物節代言人期間，拿了3200多萬的代言費自肥，盧秀燕今天出席台中石岡熱氣球嘉年華表示，她完全無償，沒有拿任何一筆代言費，從以前到現在從演講到演出全部免費，但是她會挑選內容代言。

台中石岡熱氣球嘉年華今天在土牛運動公園盛大登場，活動一共三天有六場的升空體驗，有來自日本愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」及石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆繽紛熱氣球輪番升空，搭配煙火秀、音樂會與閉幕光雕噴火秀，帶來絢麗視聽饗宴。 台中石岡熱氣球嘉年華今天在土牛運動公園盛大登場，活動一共三天有六場的升空體驗，有來自日本愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」及石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆繽紛熱氣球輪番升空，搭配煙火秀、音樂會與閉幕光雕噴火秀，帶來絢麗視聽饗宴。記者黃仲裕／攝影 台中石岡熱氣球嘉年華今天在土牛運動公園盛大登場。記者黃仲裕／攝影

