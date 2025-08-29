聽新聞
移樹辦爵士節？ 中市府：改善行人動線
「台中爵士音樂節」在市民廣場舉行，每年吸引百萬人次。毗鄰的公益路側17棵路樹遭移除，地方質疑市府為音樂節犧牲綠地。建設局澄清，樹木移植與活動無關，主要為改善行人動線與照明，並已移植至鄰近公園妥善照顧。
台中市西區中興里長湯鈞任表示，市府先前確實與地方會勘，討論放大行人穿越道寬度，但從未提及要移除路樹。他直言種樹不容易，市府若要移除，應事先與地方充分討論，以免不符期待。
民進黨市議員黃守達痛批，市府移除大量樹木，且完全未與地方溝通，質疑1年僅10天的爵士音樂節，不該凌駕市民日常休憩空間。同黨議員江肇國也說，爵士音樂節已舉辦20年，如今卻為此砍樹拓寬人行道，做法過於荒唐，要求市府立即停工，把樹木種回去，並召開地方說明會。
對此，建設局強調「路樹移植與爵士音樂節無關。」說明移樹是基於市民需求，優化市民廣場周邊行人動線、照明及無障礙環境。施工單位已將部分喬木移植至鄰近公園，並經「景觀及植栽委員會」審議通過。
建設局指出，完工後，公益路側人行動線將由原本2公尺拓寬至6至10公尺，並拆除影響動線的木平台與花崗石座椅，提供更平順的無障礙環境；同時更換高照度節能LED路燈，以提升夜間安全，工程預計9月底完工。
