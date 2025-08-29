聽新聞
合歡山9月3賽事 民眾憂交通亂
南投仁愛鄉合歡山武嶺9月有2場自行車挑戰賽與1場越野馬拉松，每場最多吸引1600人參與。有民眾抱怨，6月賽事沿途無交管，且單車選手並排，險象環生，拿生命開玩笑。警方表示加強疏導，提醒用路人避開賽事路段。
仁愛警分局表示，9月1日舉辦「2025 TIS秋季崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，約1600人參加；5日舉辦的「2025東城盃合歡山越野馬拉松」約1500人；最後是8日「2025年96自轉車武嶺自行車活動」約1000人參賽。3場賽事皆以武嶺為終點或折返點。
不過，合歡山今年6月舉辦自行車挑戰賽，民眾抱怨當天從埔里開車到霧社，一路上沒看到交管人員，還有多數選手並排騎車，導致上山車輛被迫逆向行駛，場面驚險。另有用路人批評「這些比賽活動缺乏管理，根本拿生命開玩笑！」質疑比賽嚴重影響台14線與台14甲線山路交通。
警方表示，已要求主辦單位落實參賽者秩序管理，嚴禁併排騎乘或併排行走。分局將透過路口監視器掌握車流，並在台14線、台14甲線清境至武嶺等易塞路段設置交通崗，加派警力機動疏導，確保活動與用路安全。
仁愛分局長董育男呼籲，民眾若在活動期間前往清境農場或合歡山，應事先規畫行程，盡量避開清晨至午後賽事時段，遵循員警管制。
