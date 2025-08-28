吳宜叡接任南投縣觀光工廠協會理事長 拚南投深度旅遊

南投縣觀光工廠協會28日假「南島婚宴會館」，舉辦第三屆第一次理監事聯席會暨第二屆、三屆理事長交接典禮，由創會長與現任理事長翁啟富，交棒給樹德半山夢工廠董事長吳宜叡擔任第三屆理事長。

典禮現場貴賓雲集，包括南投縣長許淑華與相關局處長、立法委員馬文君、游顥，南投市長張嘉哲、經濟部工商輔導中心副主任張唯聖、中華民國觀光工廠促進協會理事長林世閎、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇，以及工業技術研究院、南投縣工商發展投資策進會、日月潭國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等代表出席。

許淑華致詞時表示，感謝創會理事長翁啟富南北奔波、親力親為帶領協會拚出全台名列前茅的產值，而且拓展到目前12家會員規模。許淑華也細數繼任的吳宜叡，三年前把樹德整個從台中搬來南投，而且蓋了一座全台最美的觀光工廠「半山夢工廠」，希望半山夢工廠備受推崇的ESG綠能環保、低碳永續旅遊經驗，可以推動給每個會員。

許淑華期許吳宜叡繼續壯大協會規模，將縣府開發的南投旺來、埔里地方特色、埔里福興農場溫泉等園區，適合協會的廠商一起拉進來。2025年國慶煙火，串聯為期9天的茶博百萬人潮，許縣長代表協會邀請全國各地的遊客，將南投觀光工廠納入行程，安排一趟豐富的南投旅遊。

吳宜叡致詞時大力推崇翁創會理事長，並允諾在既有的基礎上，持續與政府、旅遊教育等各社團組織合作，為會員開拓知名度與導入旅遊商機。AI人工智慧狂潮來襲，自己也會與會員合作，引進外部資訊與強化教育訓練，善盡協會回饋地方社會的公益責任。

吳宜叡也提出了南投旅遊「大自然加工」的概念，也就是遊山玩水加上觀光工廠，南投將旅遊首都作為願景，大自然景觀是得天獨厚的優勢，如果再加上觀光工廠擅長的學習型、知識型與產業特色旅遊，藉由深度的旅遊，吸引更廣泛的遊客。

南投縣觀光工廠協會會員主要分布在埔里、竹山與南投市，除了在地人文旅遊結合，將觀光工廠與清境、合歡山、日月潭、溪頭、八卦山景點串聯，更能提高南投旅遊的優勢，促進遊客二訪、一再造訪的新鮮感。

目前，南投縣觀光工廠協會會員包括：樹德半山夢工廠、采棉居寢室文化舘、藏傘格休閒文化園區、香里活力豬展覽館、中永花精芳香體驗坊、集元果觀光工廠、水里蛇窯陶藝文化園區、光遠燈籠觀光工廠、妮娜巧克力夢想城堡、遊山茶訪茶文化館、廣興紙寮、本草自然生技園區等。 南投縣觀光工廠協會假南島婚宴會館，舉辦第二屆、三屆理事長交接典禮。業者提供

商品推薦