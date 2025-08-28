合歡山8天內3場賽事 警力疏導交通嚴禁併排騎行

暑假尾聲，進入合歡山賽事活動旺季，警方表示，合歡山9月1日、5日、8日有自行車及路跑活動，除規劃警力疏導交通，也要求主辦單位管理參賽者，遵守交通規則、嚴禁併排騎行。

南投縣警察局仁愛分局今天發布訊息表示，仁愛鄉清境農場、合歡山是遊客熱門景點，海拔3275公尺武嶺更是自行車運動愛好者挑戰路線；今年9月將有2場自行車及1場路跑賽事，3場活動都依規定申請，路權機關同意辦理，警方要求主辦單位落實參賽者約制管理。

仁愛分局表示，崇越盃武嶺自行車挑戰賽9月1日辦理，時間清晨5時至下午1時，參加者約1600人；台灣96自行車協會9月8日辦理「96Heroes武嶺」活動，參加者約1000人，路線由埔里鎮地理中心碑至終點武嶺；東城盃合歡山越野馬拉松9月5日舉行，參加者約1500人。

仁愛分局長董育男表示，為維護清境、合歡山地區交通順暢及民眾權益，警方規劃警力執行交通疏導，建議用路人避開活動時段，並配合員警指揮及管制措施，隨時收聽警察廣播電台，掌握最新交通資訊。

交通部公路局中區養護工程分局也發布訊息表示，合歡山越野馬拉松活動時間9月5日上午6時至下午4時，路線使用省道台14甲線指標10K+850至31K+350，全長約21公里，活動期間由主辦單位志工沿線交通疏導，重要路口由義交及分局派員警協助交通維持。

