台中外送員東勢區激增近3成 服務向非都會區蔓延

根據國內知名外送平台今天公布，台中外送員人數整體近1年來成長4.5%；而向來以農產及觀光聞名的山城東勢區，更成長近3成，顯示外送服務正從市區普及到非都會區。

Foodpanda公共關係暨公共事務總監郭昕宜今天在台中市召開記者會公布相關數據，根據平台觀察發現，從去年9月到今年8月統計顯示，整體外送員人數成長4.5%，其中山城東勢外送員人數成長近3成，讓東勢成為焦點成長熱區。

對於東勢區外送員人數成長，郭昕宜分析，研判與青年返鄉創業、觀光熱度提升、建商開發等都市變遷密切相關，也反映外送服務正加速普及到非都會區，成為生活日常不可或缺一部分。

以年齡來看，郭昕宜說，外送員以20到49歲青壯年族群占比近9成，其中以40到49歲男性成長最為顯著，年成長率將近1成，展現中壯年族群積極投入彈性工作、擁抱斜槓生活，有效利用生活中零碎時間，擁抱縫隙經濟浪潮。

台中飲食呈現多樣化，郭昕宜表示，台中在傳統美食的創新中玩出新高度，其中以麵線、火鍋及手搖飲類別異軍突起；就以麵線而言，皮蛋麵線、雞酥麵線、羊肉大腸麵線等，重新詮釋傳統滋味，成功擄獲消費者味蕾。

台中人懂吃更懂省，郭昕宜指出，在平台「天天65折」活動中，台中用戶在1個月內就省下超過新台幣3000萬元，相當於20萬碗大腸臭臭鍋價值，而且台中用戶使用優惠券比例最高，平台全台每7張優惠券中，就有1張被台中人拿下，省錢MVP城市，當之無愧。

商品推薦