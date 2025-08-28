快訊

國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

麗晨台中國際馬拉松啟動 市府：城市品牌具體實踐

中央社／ 台中28日電

2026麗晨台中國際馬拉松將於明年1月11日開跑，8月起開放報名；台中市運動局今天在記者會中說，這是公私協力打造的國際級賽事，也是城市品牌具體實踐。

2026麗晨台中國際馬拉松將於民國115年1月11日在中央公園開跑，8月2日起開放報名至10月31日，台中市政府運動局今天與麗晨建設公司在台中市政府舉行啟動記者會，除播放形象影片，也公開賽事亮點。

運動局長游志祥致詞表示，這場馬拉松是以公私協力方式打造的國際級賽事，將不僅是體育活動，更是城市品牌具體實踐；運動局將全力提供行政支援與資源整合，協助活動圓滿落實。

麗晨建設總經理王水樹則指出，麗晨過去20年深耕台中住宅市場，這次希望將對「家的用心」擴展至城市，承諾連續10年主辦馬拉松，讓台中擁有一場真正屬於自己的國際級賽事。

擔任活動代言人的馬拉松全國紀錄保持人許績勝，也現身支持。他分享自身多年參賽經驗，肯定這次賽事從賽道設計到獎金制度，都展現高度規格，並鼓勵更多新手與長輩一起站上起跑線。

勤美集團董事長林廷芳也宣布，這場賽事只要有人打破許績勝維持30年的紀錄，只要突破1秒，就加碼頒發新台幣10萬元獎金。

記者會現場最大亮點為「上菜秀」實景展演，首次公開「頂級完賽饗宴」菜色，包括蒜苗時蔬烏魚串、深海龍蝦舞沙拉、香料莎朗骰子牛、蒲燒鰻魚玉子燒等8道菜式，均由台灣名廚阿勝師親自料理呈現，跑者將可在完賽後，回到會場優雅享受美食。

運動 馬拉松 台中市

延伸閱讀

2026麗晨台中國際馬拉松啟動！普立茲克賽道、頂級完賽饗宴驚艷亮相

影／環團抗議離岸風電增加設置 恐傷害芳苑國際級潮間帶

路跑／北港媽祖盃馬拉松報名倒數 完賽抽黃金、來回機票

影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

相關新聞

南投溫泉季開跑 埔里鯉魚潭健行結合歌唱大賽吸引遊客

南投縣2025溫泉季今天由縣長許淑華、副縣長王瑞德宣布起跑，首場活動9月6日於埔里鯉魚潭展開，結合健行節及歌唱大賽，晚間...

外送平台數據透露 這3大類飲食在台中異軍突起

德商foodpanda外送平台今公布台中地區相關消費數據，顯示台中市的創意餐點不斷，在麵線、火鍋與手搖飲類異軍突起，各式...

美關稅衝擊 外送平台：台中外送員來自製造業增多

德商 foodpanda外送平台今公布台中地區的外送兼職人員本業數據，其中最多以餐飲業占20%為主，服務業第二是17%，...

影／鬼月悲憫眾生...包商跑4工地都夢見求超度 一口氣寫10多亡魂

彰化縣定古蹟社頭鄉清水岩寺今年辦理超度法會，有一名建商夢見4處工地10多名亡魂要求超度，還有多名房仲業務員先前普度空屋被...

迎戰凈零挑戰 中彰投分署成立「ESG 人才培訓據點」

為協助中部企業迎向綠色轉型，勞動力發展署中彰投分署委託財團法人中國生產力中心成立「ESG人才培訓據點」，提供企業輔導、職...

高美濕地遊客中心露營場成廢墟 議員籲清除廢棄設施

高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，遊客服務中心露營場，去年受到凱米、山陀兒及康芮等颱風、以及冬季強烈東北季風影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。