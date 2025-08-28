麗晨台中國際馬拉松啟動 市府：城市品牌具體實踐

2026麗晨台中國際馬拉松將於明年1月11日開跑，8月起開放報名；台中市運動局今天在記者會中說，這是公私協力打造的國際級賽事，也是城市品牌具體實踐。

2026麗晨台中國際馬拉松將於民國115年1月11日在中央公園開跑，8月2日起開放報名至10月31日，台中市政府運動局今天與麗晨建設公司在台中市政府舉行啟動記者會，除播放形象影片，也公開賽事亮點。

運動局長游志祥致詞表示，這場馬拉松是以公私協力方式打造的國際級賽事，將不僅是體育活動，更是城市品牌具體實踐；運動局將全力提供行政支援與資源整合，協助活動圓滿落實。

麗晨建設總經理王水樹則指出，麗晨過去20年深耕台中住宅市場，這次希望將對「家的用心」擴展至城市，承諾連續10年主辦馬拉松，讓台中擁有一場真正屬於自己的國際級賽事。

擔任活動代言人的馬拉松全國紀錄保持人許績勝，也現身支持。他分享自身多年參賽經驗，肯定這次賽事從賽道設計到獎金制度，都展現高度規格，並鼓勵更多新手與長輩一起站上起跑線。

勤美集團董事長林廷芳也宣布，這場賽事只要有人打破許績勝維持30年的紀錄，只要突破1秒，就加碼頒發新台幣10萬元獎金。

記者會現場最大亮點為「上菜秀」實景展演，首次公開「頂級完賽饗宴」菜色，包括蒜苗時蔬烏魚串、深海龍蝦舞沙拉、香料莎朗骰子牛、蒲燒鰻魚玉子燒等8道菜式，均由台灣名廚阿勝師親自料理呈現，跑者將可在完賽後，回到會場優雅享受美食。

