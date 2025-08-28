女雪攀馬博橫斷墜谷亡 遺愛化為南投消防救災車
女子賴玫霖隨隊攀登馬博拉斯橫斷，在烏拉孟斷崖墜谷，搜救人員最後在450公尺深峭壁雪地尋獲遺體帶下山，家屬為感謝搜救人員，以賴玫霖名義捐贈消防救災車給南投縣消防局。
8人登山隊今年1月攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷，賴女在烏拉孟斷崖不慎失足墜谷，由於當時山區被深厚積雪覆蓋，搜救行動非常困難，家屬為致謝搜救人員下切峭壁雪地尋獲被冰雪掩埋的賴女遺體並帶下山，以賴女身故保險金捐車給南投縣政府消防局。
消防局今天在第三大隊竹山分隊舉行這輛消防救災車捐贈儀式，由消防局長陳興傑代表受贈，第三大隊長林志信等人出席，典禮開始全體人員肅立默哀，表達對遺愛消防的賴玫霖及家屬敬意，陳興傑除致上最高謝意，也盼藉公開表揚匯集更多力量加入救災行列。
陳興傑表示，賴玫霖攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖不慎罹難，當時正值雪季且斷崖險峻，搜救任務完成後，外界稱為台灣山域事故史上最困難搜救勤務，家屬為感謝搜救人員奮不顧身深入冰凍陡峭斷崖，決定用身故保險金以「賴玫霖女士」名義捐贈救災車輛及裝備。
陳興傑說，也特別感謝賴玫霖的銀行同事同步發起捐款，募集約新台幣36萬元，為當時搜救主力玉山消防分隊添購器材；政府財政有限，但民力無窮，十分感謝賴玫霖遺愛挹注，強化南投縣救災能力，將善用受贈消防警備車，加強救災訓練與宣導工作。
