南投溫泉季開跑 埔里鯉魚潭健行結合歌唱大賽吸引遊客

南投縣2025溫泉季今天由縣長許淑華、副縣長王瑞德宣布起跑，首場活動9月6日於埔里鯉魚潭展開，結合健行節及歌唱大賽，晚間安排水舞焰火表演。東埔與北港溪溫泉季也將陸續登場，讓遊客體驗溫泉與音樂交融的特色旅遊。

王瑞德說，9月6日上午將舉辦「2025南投健行節鯉魚潭健走」，安排集章抽獎、免插電童玩區及文創疊印趣等互動活動；中午則是「溫泉之聲水漾歌唱大賽」決賽，由資深音樂人周治平擔任主評審，冠亞季軍可獲1萬元、6千元、5千元獎金及獎狀，最佳舞台風格獎也有2千元獎勵，冠軍還有機會登上2026南投燈會舞台演出。晚間則安排水舞與焰火表演。

首屆歌唱大賽活動大使王品澔與周治平在記者會現場演唱示範。縣議員簡千翔、林憶如、林儒暘、林庭秝，國姓鄉長邱美玲及中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋等人到場，邀請國內外遊客到南投體驗泡湯樂趣。

除了鯉魚潭溫泉，10月18日則是東埔溫泉季「玉山戀‧東埔情」，將呈現布農族「祈禱小米豐收歌」八部合音表演，並安排烤大豬、小米酒美食饗宴及夜間浴衣火把踩街活動；11月1日北港溪溫泉嘉年華則在泰雅渡假村舉行，免門票入場，安排樂團及舞蹈表演，並提供在地農特產及咖啡品嚐。

為了提升旅遊品質，南投縣政府推動「鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」，總經費6950萬餘元，由觀光署補助3937萬元、縣府自籌3012萬元，強化工程已完成整建，包括2公里環潭步道、鯉魚穴、龜穴、鷹穴及龍穴平台、既有廁所改造、多功能商店、環湖植栽及低照度LED照明等設施，其中水舞設施將在開幕當天首次展演。

活動相關資訊及報名可至「樂旅南投」FB粉專查詢：https://www.facebook.com/nantouwelcome 南投溫泉季首度舉辦「溫泉之聲水漾歌唱大賽」，邀請音樂人周治平擔任總評審。圖／南投縣政府提供 南投縣長許淑華宣布南投溫泉季起跑，並舉辦溫泉之聲水漾歌唱大賽，讓遊客體驗溫泉與音樂交融的特色旅遊。圖／南投縣政府提供

