網傳彰化敬老金3千元 社會處：弱勢長者可領到9千
有網友在社群平台貼文比較各縣市重陽敬老金多寡，提及彰化縣為3000元；彰化縣社會處今天澄清，65歲長者可領1000元，低收入及身障長者，最多可領9000元。百歲人瑞可領1萬元。
有網友在社群平台脆（Threads）貼文，比較全台26縣市重陽敬老金金額，在彰化縣部分，重陽敬老金為新台幣3000元，彰縣府社會處中午發布新聞稿，說明今年彰化縣重陽敬老金發放對象及金額。
社會處表示，今年禮金將在9月25日發放，發放對象為民國114年1月1日前設籍彰化縣，且直到重陽發放當月都未遷出，年滿65歲長者及55至64歲原住民長者，其中年滿65歲長者及55至64歲原住民長者，發放新台幣1000元。
社會處說明，如果是縣內列冊低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助等，發放金額依長者年齡不同，其中年滿65歲至79歲長者及55歲至64歲原住民長者，發放新台幣3000元；年滿80歲至89歲長者，發放新台幣6000元；年滿90歲至99歲長者，發放新台幣9000元。百歲人瑞則發1萬元。
社會處表示，縣內重陽敬老禮金由各鄉鎮市公所依實際狀況以匯款或現金方式發放，發放時間及地點由公所訂定及通知，百歲人瑞將由縣府發放。
