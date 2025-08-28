外送平台數據透露 這3大類飲食在台中異軍突起
德商foodpanda外送平台今公布台中地區相關消費數據，顯示台中市的創意餐點不斷，在麵線、火鍋與手搖飲類異軍突起，各式特殊口味顛覆傳統味蕾。其中在「麵線」類，皮蛋麵線、雞酥麵線和羊肉大腸麵線成功擄獲消費者味蕾，火鍋類則是沙茶魚頭鍋、酸白菜鍋、麻辣鴨血鍋。而手搖飲則從精品茶飲路線的「MATEAS 盧哈娜鮮奶茶」，到融合花果香氣的「十二韻玫瑰美妍冰茶」、以及帶有台灣風土特色的「蔗一攤松柏常青」，都受消費者歡迎。
數據也發現，台中北區的林小姐一年下了3千筆訂單拿下寶座，其中7成是台式與美式料理；梧棲區李先生則是早餐店的忠實擁戴者，一年平均花費10萬在早餐類美食；神岡的楊先生則是愛用平台訂購生鮮雜貨，平均每4張就會有一張在訂購生鮮雜貨，每次訂購金額高達700元。
另外，整體外送人員人數年度正成長4.5%，其中山城東勢區的外送人員人數成長近3成，讓東勢區在訂單數也一躍成為焦點成長熱區，研判與青年返鄉創業、觀光熱度提升、建商開發等都市變遷密切相關。
而台中消費者在「天天65折」活動中，單月省下的金額高達3千萬，不但體現外送美食的方便性，還成了聰明省錢的日常必備神器
