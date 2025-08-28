美關稅衝擊 外送平台：台中外送員來自製造業增多

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
德商 foodpanda外送平台今公布台中地區的外送兼職人員本業數據，其中最多以餐飲業占20%為主，服務業第二是17%，再來就是製造和營造業占了16%。至於全職和兼職的比例，全職只有12%，而有88%是兼職，而且每周上線低於10小時的人還占了5成。

因為受美國關稅影響，台中市的工具機和機械業是受衝擊最大的城市，許多工廠因此有每周做四休三或休息更多天的情形。對於兼職外送人員是否因此來自製造業的比例增加，外送平台人員認為似有此趨勢，但未針對此進一步調查。

對於兼職的定義，foodpanda表示是以每周工時低於40個小時來看，因為勞基法以每周40小時為正職。而且，每周上線低於10小時的人還占了5成，似乎這份工作對他們來講就是跑身體健康、兜兜風、賺賺零用錢。至於外送人員的年齡主力是20到49歲，其中又以40至49歲男性成長最為顯著，年成長率將近1成，展現中壯年族群積極投入彈性工作、擁抱斜槓生活和縫隙經濟的浪潮，且相較於其他縣市是比較高一些的。

