影／鬼月悲憫眾生...包商跑4工地都夢見求超度 一口氣寫10多亡魂
彰化縣定古蹟社頭鄉清水岩寺今年辦理超度法會，有一名建商夢見4處工地10多名亡魂要求超度，還有多名房仲業務員先前普度空屋被撲殺昆蟲後業績上升，今年又登記超度，讓寺方認為大千世界真是無奇不有。
近年農曆七月到廟宇登記超度，不再僅限超度歷代先祖和地基主，超度墮胎嬰靈、死亡寵物的很多。清水岩寺8月31日到9月4日舉辦「中元梁皇寶懺萬人祈福超度法會」，受理登記超度，逾85%登記超度歷代先祖、地基主和冤親債主，屬於較傳統的超度項目仍占大宗，除了超度嬰靈和死亡寵物，還有超度不小心撞死的狗、貓，無辜被撲殺的田間非害蟲，牧場病死的牛、羊等。
清水岩寺總幹事陳慶福今表示，有一名男子一口氣超度10多人，經寺廟人員關懷，男子自稱是建商，到4個工地查看後當晚都夢見亡魂，報上姓名後要求超度，建商遲疑不知去哪裡辦理超度，滑開手機竟跳出社頭清水岩寺法會的訊息，就立馬開車南下到清水岩寺登記超度。
陳慶福說，日前數名年輕男女結伴來登記超度房屋被被撲殺昆蟲，一問之下原來是房仲業務員會噴藥清潔空屋再帶客戶看房子，他們去年超度昆蟲後業績變好，今年又來登記；一名燒烤業者連日夢見成群家禽家畜，某日夢醒後滑開手機也是出現社頭清水岩寺法會訊息，就北上來登記。
陳慶福又說，還有一名信徒稱他的3歲女兒夢見逝去姑姑要求超度，另一名信徒登記超度病故女兒，當晚夢見他死去的父親稱「你為女兒超度，我也要。」這名信徒翌日又來登記為亡父超度。
「冥冥中有些事很奇妙，難以科學論斷，寧可信其有。」陳慶福說，登記超度求得心安也是一種心理療育的方式，民俗一般認為超度要連辦3年，但可視經濟狀況調整，最重要的是心誠，去年登記超度1萬500人，今年突破1萬4千人，8月30日截止，31日起辦理法會。
