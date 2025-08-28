迎戰凈零挑戰 中彰投分署成立「ESG 人才培訓據點」

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
ESG溫室氣體內部盤查員實務訓練班上課情形。中彰投分署提供
為協助中部企業迎向綠色轉型，勞動力發展署中彰投分署委託財團法人中國生產力中心成立「ESG人才培訓據點」，提供企業輔導、職前與在職訓練，並整合各項資源，打造中部企業的轉型支援平台

據點同時推出「ESG人才培訓資源地圖」網站，廣納中彰投轄區相關培訓課程，自113年上線以來，瀏覽人次已突破6萬，顯示產業界與民眾對永續知識與綠領職涯的重視。

據中彰投分署觀察，多數中小企業了解ESG與淨零碳排的重要性，但缺乏實務經驗與人才，導致進程緩慢。「ESG人才培訓據點」成立之後，除了開辦課程，也成立「ESG人才培訓諮詢委員會」，透過訪談轄區多家企業、舉辦研討會、參與據點設計課程及輔導措施，協助企業找到可行的轉型方案。

中彰投分署指出，綠領人才是台灣邁向2050淨零排放的關鍵，為方便企業及民眾掌握中彰投地區ESG相關課程培訓資訊及產業趨勢，該據點同時推出線上服務平台「ESG人才培訓資源地圖」(www.esgmap.tw)，集結台中、彰化、南投地區，政府與民間開辦的相關課程、講座與培訓資源，動動手指即可一站式找到永續人才的訓練管道。

近期中彰投分署也將推出多項課程，涵蓋從基礎到進階的多元主題，包括9月22日的「ESG綠領永續人才訓練班」、9月24日的「ESG產品碳足跡企業內部盤查實務班」、9月27日的「ESG永續經營與碳盤查管理班」，以及10月15日的「ESG永續發展進階實作班」等多項在職進修課程，協助企業員工累積實戰經驗。

另外，10月1日也為職場新鮮人與待業者推出職前「ESG永續管理師實務訓練班」，均已整合進「ESG人才培訓資源地圖」，有興趣者可進入網站查詢。

民眾運用ESG人才培訓資源地圖找課程。中彰投分署提供
