合歡山9月連三場運動賽登場 民眾憂台14線、台14甲線塞爆
南投仁愛鄉合歡山武嶺9月將連續舉辦3場大型運動賽事，包括兩場自行車挑戰賽與一場越野馬拉松，總計吸引逾4千人參與。仁愛警分局預估交通流量將大幅增加，已規劃加強交通疏導，並提醒用路人避開賽事時段與路段。
仁愛警分局表示，9月1日舉辦「2025 TIS秋季崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，參加人數約1600人；接著5日舉辦的「2025東城盃合歡山越野馬拉松」，約1500人參加；最後是8日「2025年96自轉車武嶺自行車活動」，參與人數約1000人。三場賽事皆以武嶺為終點或折返點，並已完成相關申請及路權核准。
不過，有民眾抱怨合歡山今年6月舉辦自行車挑戰賽，當天從埔里開車前往霧社，「一路上沒看到交管人員」，還有多數選手並排騎車，導致上山車輛被迫逆向行駛，場面驚險。也有駕駛人批評「這些比賽活動缺乏管理，根本拿生命開玩笑！」質疑比賽嚴重影響台14線與台14甲線交通。
警方表示，已要求主辦單位落實參賽者秩序管理，嚴禁併排騎乘或併排行走。分局將透過路口監視器掌握車流，並在台14線、台14甲線清境至武嶺等易塞路段設置交通崗，同時加派警力機動疏導，確保活動與用路安全。
仁愛分局長董育男呼籲，活動期間若要前往清境農場或合歡山的民眾，應事先規劃行程，盡量避開清晨至午後的賽事時段，並遵守員警管制。他也提醒駕駛收聽警廣掌握即時路況。
