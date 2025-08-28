高美濕地遊客中心露營場成廢墟 議員籲清除廢棄設施

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
高美濕地遊客中心此次整修將整合露營場、餐廳及生態展示館等設施，並積極引進優質營運夥伴。圖／市府建設局提供
高美濕地遊客中心此次整修將整合露營場、餐廳及生態展示館等設施，並積極引進優質營運夥伴。圖／市府建設局提供

高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，遊客服務中心露營場，去年受到凱米、山陀兒及康芮等颱風、以及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備出現多處受損，不得已宣布今年5月31日止封閉整修，如今卻被遊客形容成半廢墟狀態，然而市府建設局發布露營場、一樓咖啡廳、二樓景觀餐廳整修，將再延5個月至明年1月31日，市議員楊典忠表示，等於要讓高美濕地遊客中心廢墟一整年。

台中市建設局表示，為升級整備高美濕地遊客中心休憩環境，正加速推動露營場、一樓咖啡廳及二樓景觀餐廳等設施整修與升級，但受招商進度延宕，已核准廠商展延暫停營運至115年1月31日，力拚明年年初嶄新登場，但高美濕地其他場館服務，包括體驗館、解說導覽及停車場，均維持正常運作，讓遊客仍可感受濕地之美。

市議員楊典忠說，高美濕地公園是台中市政府最靠海的公園，高美濕地遊客中心更是台中市政府指標性的促參案案，耗資3.6億興建的遊客中心不僅有環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，還有咖啡廳與景觀餐廳，只是一直未順利營運，3年前再增設露營場， 今年初被民眾發現悄悄歇業後，整座遊客中心平假日幾乎空蕩蕩，最佳觀海山坡綠地被廢棄露營圍籬占據。

楊典忠指出，市府不要再說配合海洋館開幕的帶動海線觀光活動，現在卻視遊客中心失能於不顧，建設局放任更促參廠商荒廢遊客中心與公園公共設施，應該先將公園閒置露營設施清除或移置，開放公園綠地給民眾觀光踏青使用。

建設局表示，盡管理解廠商面臨的經營困境與天災影響，但為維護市民及遊客的權益，考量東北季風即將來臨，可能增加施工挑戰，市府因而同意展延營運時程，但已要求廠商以「露營場優先復業」為首要目標，並加速完成招商與內部規劃。

高美濕地公園是台中市政府最靠海的公園，過去遊客中心定期舉辦生態導覽活動。圖／市府建設局提供
高美濕地公園是台中市政府最靠海的公園，過去遊客中心定期舉辦生態導覽活動。圖／市府建設局提供
高美濕地遊客服務中心露營場，今年5月31日止封閉整修，如今卻被遊客形容成半廢墟狀態。記者黑中亮／攝影
高美濕地遊客服務中心露營場，今年5月31日止封閉整修，如今卻被遊客形容成半廢墟狀態。記者黑中亮／攝影

露營 咖啡廳 高美濕地

